Robert Kennedy Jr. presionado tras ser muy criticado por sus medidas antivacunas

Robert Kennedy Jr., Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, enfrenta una intensa presión tras defender medidas consideradas por muchos como contrarias a la vacunación. Su comparecencia ante la comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos generó un acalorado debate sobre la política sanitaria nacional.

Las acusaciones contra Kennedy incluyen la potencial puesta en riesgo de la salud pública, lo que ha provocado un amplio rechazo entre científicos y legisladores.

La sesión senatorial se caracterizó por un tenso intercambio de declaraciones, donde los legisladores cuestionaron severamente la gestión del secretario de Salud. Senadores demócratas como Tina Smith confrontaron directamente a Kennedy, exigiendo explicaciones sobre sus declaraciones contradictorias respecto a las vacunas.

Dimensiones de la controversia

La polémica se ha extendido más allá del Senado, con más de mil empleados del departamento de Salud firmando una carta que solicita la dimisión de Kennedy. El funcionario ha respondido acusando a sus críticos de inventar argumentos y estar supeditados a intereses farmacéuticos.

Entre las medidas más controvertidas de Kennedy se encuentran: el cese de expertos destacados, restricción del acceso a vacunas contra la Covid-19 y la reducción de fondos para desarrollo de inmunizantes.

La destitución de la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) añade más tensión al panorama. Kennedy justificó su decisión argumentando la necesidad de una dirección más audaz y competente.

Discrepancias entre estados

Los especialistas advierten sobre los riesgos potenciales de debilitar la confianza en las vacunas. Temen la reaparición de enfermedades previamente controladas, como lo demuestran los brotes de sarampión que causaron muertes.

El conflicto ha generado una división política significativa. Mientras estados como Florida plantean eliminar obligaciones vacunales, otros como California buscan crear coaliciones para proteger las políticas de inmunización.