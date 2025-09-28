Muere una acróbata española tras caer del trapecio durante un número circense en Alemania

Una acróbata española de 27 años ha perdido la vida durante una representación del circo Paul Busch en la ciudad de Bautzen, en el estado de Sajonia (Alemania). El accidente se produjo el sábado por la tarde, cuando la artista cayó desde una altura aproximada de cinco metros durante su actuación, lo que provocó su fallecimiento inmediato en el escenario ante la mirada del público.

El trágico suceso ocurrió frente a un centenar de personas, incluidas numerosas familias con niños. Las autoridades locales activaron de inmediato el protocolo de emergencia, desplegando un equipo de intervención en crisis para atender tanto a los espectadores como al personal del circo. Muchos asistentes abandonaron la carpa, conmocionados tras presenciar la escena.

El portavoz de la policía local, Stefan Heiduck, confirmó que se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. También hizo un llamamiento a los testigos, especialmente a aquellos que acudieron con menores, para que contacten con la línea de atención habilitada y reciban apoyo psicológico.

Por su parte, Ralf Huppertz, presidente de la Asociación Alemana de Circos, describió lo ocurrido como un “trágico accidente” y subrayó que un desenlace mortal en este tipo de espectáculos es extremadamente inusual. Explicó que, aunque los acróbatas están acostumbrados a evaluar y asumir riesgos en sus actuaciones, la caída pudo haberse agravado por un golpe contra algún obstáculo en el escenario.

De acuerdo con las primeras pesquisas, la policía ha clasificado el caso como un accidente laboral, sin que existan indicios de negligencia externa. El circo Paul Busch, que había iniciado su temporada en Bautzen apenas un día antes, ha suspendido sus próximas funciones y se prevé que desmonte la carpa en los próximos días. El alcalde de Bautzen, Karsten Vogt, expresó públicamente su consternación y trasladó sus condolencias a la familia de la víctima, destacando que “los pensamientos de la ciudad están con los familiares y con todos los afectados por este grave accidente”.