Un hombre aparece vivo en su propio funeral tras ser declarado muerto en Argentina

Un hombre de 22 años, residente en Alderetes, ciudad del norte argentino, fue declarado muerto tras hallarse un cuerpo bajo un camión de caña de azúcar. Su familia, convencida de la tragedia, organizó rápidamente un funeral en su honor. La identificación inicial se realizó con base en la vestimenta y ciertas características físicas del cadáver, lo que llevó a los dolientes a creer que era el joven desaparecido.

Sin embargo, mientras los familiares recibían las condolencias de los asistentes, el propio joven apareció repentinamente en la ceremonia y exclamó: “¡Estoy vivo!”. Su presencia causó asombro y confusión entre los presentes, quienes no podían comprender cómo se había producido un error de tal magnitud. El hombre explicó que había estado consumiendo alcohol durante varios días y desconocía que se le había dado por fallecido.

La aparición del joven provocó interrogantes sobre la identidad del cuerpo encontrado bajo el camión. Las autoridades locales trasladaron el cadáver a la morgue para realizar una identificación precisa y esclarecer la situación, mientras que el hombre que reapareció fue llevado a la comisaría para brindar su declaración y colaborar con la investigación.

Investigación y consecuencias

La fiscalía de Alderetes reclasificó inicialmente el caso como homicidio culposo y ordenó una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte del cuerpo encontrado. La confusión ha generado un intenso debate sobre los procedimientos de identificación de víctimas y la necesidad de protocolos más estrictos en situaciones de desaparición y hallazgo de cadáveres.

Mientras tanto, la familia y los vecinos tratan de procesar la sorprendente experiencia. Los dolientes que acudieron al funeral se encontraron con un inesperado giro que transformó la tragedia en una historia de alivio y desconcierto, y las autoridades continúan investigando cómo se produjo el error de identificación.