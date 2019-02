Juan Guaidó, el proclamado presidente de Venezuela, se reunió ayer con ex ministros chavistas para impulsar el proceso de cambio. Cada día que pasa su posición parece más asentada gracias al respaldo internacional que está cosechando. En esta entrevista a través de cuestionario con LA RAZÓN, afirma que su Gobierno no desea una invasión extranjera que acabe con Maduro.

-España y su presidente, Pedro Sánchez, abrieron este pasado lunes el reconocimiento europeo en cadena de su Presidencia. ¿Qué otro tipo de apoyo exterior requiere? ¿Qué más se podría aportar desde la comunidad internacional?

-Estamos muy agradecidos con el presidente Pedro Sánchez y a todo el Gobierno español por su reconocimiento y su apoyo a nuestra ruta de lucha por la democracia. También a nuestros amigos en el Congreso de los Diputados de España que nos ha dado tanto respaldo desde hace años. A todos ellos: mil gracias. Mi solicitud ahora es que muevan todo el peso político y diplomático de la UE sobre los restos de apoyos con los que aún cuenta Nicolás Maduro. Que continúen en su respaldo a los países que constituyen el Grupo de Lima. Eso, creo, es fundamental para alcanzar una solución pacífica que restaure el Estado de derecho y la democracia en Venezuela.

-Precisamente, hablando de la ayuda humanitaria solicitada y que empieza a llegar a la frontera, ¿cree que Nicolás Maduro mantendrá su negativa a abrir un corredor humanitario?

-Pues no depende de él, sino de los oficiales y tropas de las Fuerza Armada Nacional, a la que pedimos su colaboración y que dé el paso de acatar y hacer acatar la Constitución vigente. Lo que sí espero es que Nicolás Maduro se rinda ante las evidencias. Ante los hechos. Su régimen no tiene perspectivas. Con Maduro ninguno de los que lo respaldan tiene futuro. Alargar esta situación es prolongar el sufrimiento de millones de seres humanos de manera innecesaria y arriesgar a nuestra región a situaciones indeseables.

-Después de las últimas protestas, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Seguir en las calles o qué tipo de estrategia plantea?

-Nuestra hoja ruta sigue siendo la misma: fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. El 23 de enero pasado, cuando asumí de manera formal y pública la responsabilidad del Poder Ejecutivo, tal como manda nuestra Constitución, convoqué a la ciudadanía venezolana y a la comunidad de democracias del mundo a acompañarnos a hacer un hecho palpable: lo que manda nuestra Carta Magna. La respuesta que hemos recibido no puede ser mejor. No obstante, proseguimos en esa ruta, con el apoyo popular en las calles y la presión internacional. Avanzaremos en concretar la ayuda humanitaria con la asistencia de las ONG nacionales y de otros países. Proseguiremos en el desarrollo del marco legal para la actuación del Gobierno de transición enfocado en el que país pueda ir a una elecciones libres, justas, transparentes e incluyentes.

-Estamos viendo una oposición que, por primera vez desde hace meses, parece unida, gracias en parte a su figura. ¿Por qué considera que se ha dado este cambio?

-Las condiciones estaban dadas. Solo faltaba esta oportunidad y se dio. Los partidos que hacemos vida en la Asamblea Nacional hemos respetado los acuerdos de funcionamiento que previamente nos habíamos dado y eso ha sido esencial. Debo decir que esta no es la actuación de un caudillo o un iluminado. De eso hemos tenido suficiente. Es un trabajo en equipo. Me ha tocado la responsabilidad de coordinar este esfuerzo y aquí estoy, al pie del cañón. Todo esto es algo que sorprende al mundo porque nos estamos centrando en objetivos comunes y no en intereses particulares.

-¿Ve viable que los militares se levanten?

-Nosotros hemos sido muy claros ante los mandos militares y la Fuerza Armada Nacional como institución: no queremos golpes de Estado. No queremos que ellos se dividan y se enfrenten. Tampoco que apoyen a un partido o un sector político. Lo que les exigimos es que respeten y hagan respetar la Constitución. Ésa es la salida. Por nuestra parte, nos comprometemos a dar todos los pasos necesarios para que los ciudadanos venezolanos, libremente, sin coacción de ningún tipo, expresen su voluntad.

-¿Cree probable que haya una intervención del exterior por parte de Estados Unidos?

-Le puedo decir que nadie en este Parlamento ni en el Gobierno de transición que empezamos a constituir apuesta por una intervención militar extranjera. Todo lo contrario, bregamos para que cese la que actualmente existe de parte de funcionarios del Gobierno cubano, de grupos como el ELN [guerrilla colombiana] y otros elementos irregulares armados a los que este régimen les dio cabida en nuestro territorio. Nuestro deseo es que Venezuela sea una zona de paz, de prosperidad para América Latina, que exporte productos y no problemas, que vuelva a ser un sitio de acogida de inmigrantes.

-¿Cuánto tiempo calcula para que caiga Maduro?

-Sobre esta interrogante no le puedo pronosticar el día ni la hora. Pero no tengo dudas de que ocurrirá.