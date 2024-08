Kamala Harris afronta en Chicago su gran prueba de fuego

Chicago, en el estado de Illinois y conocida como «la ciudad de los vientos», ya está lista para acoger la Convención Demócrata este lunes y hasta el próximo jueves. La apertura del evento vendrá de la mano del presidente Joe Biden, que desde que anunció su renuncia a reelección en el cargo no se ha dejado ver mucho públicamente y ha pasado de protagonista a telonero de la que antes era su compañera de fórmula. También hablarán en la cita Barack Obama y Bill y Hillary Clinton. También comparecerá el candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, que suele dirigirse al público el segundo día de la Convención, y la última noche, de broche final, se espera la intervención de la oradora estrella, Kamala Harris, que vivirá su gran prueba de fuego y donde acabará de definir su proyecto político para las elecciones de noviembre. No está del todo claro cuántas veces aparecerá, porque, aunque Donald Trump sí asistió todos los días, no es lo usual.

Este encuentro debería incluir una votación nominal para seleccionar oficialmente al candidato del partido, pero en esta ocasión no será necesario ya que los demócratas, de manera inusual y empujados por las circunstancias, eligieron remotamente el pasado 1 de agosto a Kamala Harris (59 años) para que sustituyera a Joe Biden (81 años). Tampoco será necesario votar por el candidato a la vicepresidencia, porque el partido acordó que estaba en manos de la propia Harris elegir a su compañero de ticket.

La elección de Chicago para celebrar este evento no es casual. La campaña de Harris/Walz explica en su página web que se trata de una «ciudad sindical que se encuentra en el corazón del Medio Oeste y es un bastión demócrata que fue una parte crucial del muro azul» para la victoria Biden/Harris en 2020» y lo será también este noviembre, porque los estadounidenses han visto «el progreso que es posible bajo el liderazgo demócrata, incluido un auge manufacturero que ha creado empleos bien remunerados y ha mejorado las comunidades que se han quedado atrás».

Uno de los grandes atractivos de las convenciones de ambos partidos es la inyección económica que supone para la ciudad que acoge el evento. Según la Oficina de Visitantes y Convenciones de Filadelfia, el encuentro demócrata celebrado allí en 2016 generó un impacto de 230,9 millones de dólares, además de cientos de empleos y ocupación máxima hotelera durante toda la semana. Este año se espera incluso superar las cifras previas, con la visita de cerca de 50.000 personas a la ciudad durante los días de la convención, incluidos 5.000 delegados suplentes y 15.000 miembros de los medios de comunicación.

Los momentos más destacados de la Convención podrán seguirse por televisión en horarios de máxima audiencia, aunque de momento la organización no ha confirmado cuál es la lista de asistentes y oradores que participarán. Lo mismo ocurrió en la Convención Republicana de pasado mes de julio, donde los discursos se confirmaban horas antes de que se ofrecieran. En esta ocasión habrá dos escenarios para la celebración, uno más diplomático enfocado a los discursos de la tarde y noche en el United Center, y otro de corte lúdico-festivo con conciertos y entretenimiento garantizado durante todo el día, desde la 9:00 am hasta las 5 de la tarde hora local.

En la programación diurna, apodada «DemPalooza» y que se llevará a cabo en el centro de convenciones McCormick Place, se ofrecerá manicura gratis, conciertos, manualidades y todo tipo de diversiones a las que se podrá acceder sin entrada o acreditación. «Es una fiesta a la que todos están invitados», ha dicho Roger Lau, subdirector del Comité Nacional Demócrata. Por aquí se espera que pasen legisladores como el representante de Vermont, Bernie Sanders, o la de Nueva York, Kirsten Gillibrand, o incluso el miembro más joven del Congreso, el representante de Florida Maxwell Frost.

Además, decenas de voluntarios ofrecerán información relacionada con el partido bajos los títulos «cultivar una visión unificada: incorporar diversidad, la equidad y la inclusión en la política progresista», y charlas sobre «Invertir en comunidades: historias de éxito en infraestructura de Biden-Harris». Además, habrá sesiones informativas sobre «Todo lo que necesitas saber sobre la agenda del Proyecto 2025 de Trump», un programa creado por un importante grupo de conservadores para reformar el gobierno federal del que el propio candidato republicano se ha distanciado por contemplar algunas ideas demasiado extremas, hasta para él. La propuesta incluye despedir a miles de funcionarios, ampliar el poder del gobierno o desmantelar el Departamento de Educación, entre otras iniciativas poco populares.

Tampoco faltarán las protestas de los detractores demócratas. El grupo izquierdista Coalición para la Marcha contra el Comité Nacional Demócrata ha confirmado que han organizado dos manifestaciones centradas en criticar el apoyo demócrata y de Biden al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la guerra en la Franja de Gaza. Los organizadores aseguran que, debido a las previsiones de gran número de asistentes, necesitan una ruta más larga para marchar, pero los funcionarios se niegan, hasta el punto de que un juez ha tenido que intervenir para poner paz y al cierre de esta edición aún se desconocía su fallo o cuál sería la ruta final de la protesta.

Decenas de carteles verticales dan la bienvenida a los asistentes y farolas y estaciones de autobús todavía huelen a pintura recién aplicada. Máxima seguridad en torno a los principales escenarios, pero también en el resto de la ciudad donde los vecinos enfrentan una semana de tráfico complicada con varias calles cortadas y un despliegue de agentes con controles de identificación. Ninguna ciudad ha albergado tantas convenciones como Chicago, así que, aunque los lugareños están más que acostumbrados a este caos, algunos han decidido poner tierra de por medio, y otros esta semana trabajarán de manera remota.