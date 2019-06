"La mayoría de jóvenes chinos desconoce qué ocurrió en Tiananmen”

En el 30º aniversario de la matanza en la Plaza de Tiananmen, Perry Link, profesor de la Universidad Riverside de California y autor del libro “Los papeles de Tiananmen”, explica a LA RAZÓN cómo la sociedad china recuerda la mayor revuelta que ha sufrido el régimen comunista. En su opinión, pese a la represión y la censura de Pekín, las semillas de libertad que plantaron los estudiantes en 1989 no podrán borrarse.

-Treinta años después de la represión de Tiananmen, ¿son las libertades y los derechos civiles en China mejores o peores ahora que entonces?

-Los últimos años ochenta fueron los años más libres y abiertos en China desde 1949. Las condiciones son peores ahora, pero no tan malas como durante el maoísmo tardío (1958-1976), cuando el totalitarismo de China era uno de los peores del mundo.

-Es muy curioso que solo en Hong Kong o Taiwán se pueda buscar sobre Tiananmen en internet. ¿Sigue siendo un tema tabú para China incluso 30 años después? ¿Cómo puede la nueva generación que nació después de la represión aprender sobre su propia historia?

-La mayoría de las personas en la generación más joven saben poco o nada de la verdad de lo que sucedió en 1989. Sin embargo, no podemos culparlos. Las escuelas e internet no proporcionan la verdad. Sus padres a menudo temen contarles, no sea que repitan lo que los padres dicen fuera del hogar y el castigo que sufren por ello. Sin embargo, la verdad no puede ser borrada. Hay demasiadas pruebas en todo el mundo. Finalmente, una vez que caiga el régimen comunista, el 4 de junio será bien conocido y quizás incluso llegue a ser un día nacional especial.

-Las autoridades chinas intentan ocultar y censurar la represión, si bien el domingo el régimen la justificó y la considera como correcta. ¿Cómo es posible que tantos países mantengan hoy tan buenas relaciones con China?

-La mayoría de la gente y la mayoría de los gobiernos ponen los intereses materiales por encima de la moral no les interesa.