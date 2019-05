¿Qué supondría para Maduro perder el apoyo militar? ¿Es una posibilidad?

Depende del apoyo de las Fuerzas Armadas para perpetuarse en el poder. Su apoyo popular está por debajo del 15%. Ha violado abiertamente el ordenamiento constitucional y atentado contra los derechos humanos e intereses fundamentales de Venezuela. Los integrantes del Ejército están sufriendo en buena medida las mismas calamidades que adolecen al resto de la población como fruto del colapso económico e institucional. En principio, no pueden ser inmunes a los padecimientos de los venezolanos porque tienen a familiares y amigos en igual condición. No obstante, Maduro, bajo el apoyo cubano, ha buscado corromper al alto mando y otros sectores militares, designándolos al frente de empresas públicas, al mando de ministerios de la economía, encargados de la explotación de la riqueza minera al sur del río Orinoco, responsables de la importación de alimentos y medicamentos, custodio de fronteras y de leyes punitivas del sector privado. La conformación de un emporio económico les ha deparado inusitadas oportunidades de enriquecerse a través de prácticas de extorsión, comisiones, contrataciones ficticias, desvío de recursos, contrabando de gasolina a países fronterizos, exportación de oro y coltán, amén de la participación de algunos en el tráfico de drogas.

En su seno se presentan reacomodos y conflictos crecientes en la medida en que se encoge la economía y, con ello, también sus oportunidades de enriquecimiento irregular. Adicionalmente, existe un creciente disgusto y rechazo de sectores militares que sufren de miseria, inseguridad y sueldos miserables. Esto añade razones para entender que en el seno de la Fuerza Armada se presenta una lucha soterrada por desalojar a los grupos más corruptos, identificados con Maduro. Hasta ahora, ello no se ha manifestado en un pronunciamiento definitivo de una mayoría del estamento militar contra el régimen, pero es muy probable que Maduro ya no cuente con su apoyo decidido. Es de prever en el futuro próximo un mayor resquebrajamiento del apoyo que le queda a favor de un desenlace a favor de la restitución de la democracia.

¿Qué credibilidad concede a las negociaciones del jefe del Supremo y el ministro de Defensa con EE UU?

El malestar en las Fuerzas Armadas da credibilidad a las informaciones sobre conversaciones entre el equipo de Juan Guaidó y altos mandos chavistas. Al final, parece que se echaron para atrás, según fuentes estadounidenses. No debe olvidarse que estos funcionarios se encuentran en la lista de sancionados del Gobierno de EE UU por lavado de dinero, violación de derechos humanos y otros crímenes, y deben de estar considerando cómo salvarse del cumplimiento de penas y resguardar sus fortunas. Ello implica que no habrá de presentarse necesariamente una rebelión militar contra Maduro, sino probablemente una negociación para que se vaya a cambio de ciertas seguridades para sí mismos. A su favor está la necesidad vital de Cuba de conservar el suministro prácticamente regalado de petróleo venezolano. Asimismo, de excluirse algunas figuras protagónicas de la mafia, como Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, con vínculos con Hizbulá, habrá presión para atrincherarse como sea, ya que no tienen más opción.

Lo anterior puede alentar más represión, asesinatos y apresamiento de manifestantes. Cada vez más tales acciones estarán a cargo de bandas paramilitares fascistas, brigadas de exterminio especiales como las FAES, agentes del SEBIN y los componentes más perversos de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero difícilmente involucrará al Ejército, la aviación o la marina, cuerpos que habrían dejado de ser soportes del régimen.

¿Cuál es el escenario más probable ahora para salir de esta situación?

Es previsible que continúen resquebrajándose las bases de apoyo al régimen. Crucial en esto será mantener la movilización masiva del pueblo ve como presión y anular los intentos de evadir las sanciones y/o de suministrar apoyo a las labores represivas y de control. Por tanto, la presión internacional a favor de una transición democrática seguirá siendo de enorme importancia. De mantenerse este escenario y no amilanarse el fervor de los venezolanos, se vislumbra un eventual quiebre definitivo del régimen. Es posible que ello dé lugar a negociaciones para la salida de Maduro y establecer un Gobierno de transición con presencia chavista. Un segundo escenario es que, ante el retiro abrupto y definitivo del apoyo militar, el régimen implosione y se pongan a resguardo sus jefes fuera del país. En ese caso, el gobierno de transición tendría que enfrentar a bandas armadas por Maduro y sus secuaces.

Un tercer escenario, el más lamentable, será que la intemperancia de Maduro y de los cubanos en no irse obligue a alguna forma de intervención extranjera. A pesar de que el Grupo de Lima y la UE se oponen, el agravamiento en las condiciones de Venezuela implicará un empeoramiento de la tragedia humanitaria, mayor migración a países vecinos y más represión. Tales desarrollos pueden hacer que estos países flexibilicen su oposición a una intervención militar.