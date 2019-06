Las claves de las elecciones en Dinamarca

Hoy 4,2 millones de daneses estaban llamados a las urnas para elegir el nuevo Parlamento de Dinamarca. La RAZÓN entrevista a Peter Kurrild-Klitgaard, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague, para conocer las claves de estos comicios.

Los socialdemócratas, que parten como favoritos en estas elecciones han tomado una posición más dura respecto a los inmigrantes. ¿Es la inmigración uno de los asuntos de la campaña? Esta posición tan clara en este tema, ¿es sustancial a la hora de darles la llave del futuro gobierno?

Es sin duda un asunto importante, pero quizá lo sea mucho menos que antes. Ciertamente, el hecho de que el partido socialdemócrata (Alternativet) haya endurecido su postura migratoria ha puesto al Partido Popular Danés (Dansk Folkepari, DF) en una posición muy difícil. Aparte de símbolos e historia, hay muy poco en su retórica que haga diferenciarse al DF del SD.

¿Va a ser fácil formar un gobierno después de las elecciones? ¿Será un gobierno en minoría?

Lo más seguro es que el próximo gobierno de Dinamarca sea en minoría. Lo más posible es que el partido Socialdemócrata gobierne en minoría. Cómo de fácil será para Mette Frederiksen formar un gobierno dependerá sobre todo en si necesitará a la Izquierda Radical para formar una mayoría.

¿Qué me dice del Partido Popular Danés? ¿Tiene posibilidades de formar un gobierno?

No. En este momento, no tiene ninguna posibilidad. Si hubiera una mayoría de centroderecha, entonces hubieran tenido la oportunidad de entrar en un gobierno de coalición por primera vez. Pero en la actualidad, como están las cartas, eso no es una opción.

¿No están los populistas y la extrema derecha en alza? ¿Es porque ya lo estuvieron en 2015 o por los escándalos de corrupción que los salpican?

No es del todo correcto. Siempre se puede discutir sobre cómo definir “extrema derecha” y “populismo”, pero en la actualidad hay tres nuevos partidos que concurren en estas elecciones. Dos de ellos -Stram Kurs (Línea Dura) y Nye Borgerlige (Nueva Derecha)- están a la derecha del resto de partidos en asuntos, como por ejemplo, inmigración, la Unión Europea... Nye Borgerlige (Nueva Derecha) es vista como más conservadora en asuntos económicos que la mayoría de los otros partidos. Por lo que, aunque su electorado venga principalmente de Dansk Folkeparti (DF), pienso que la mayoría de los analistas opinarán que un tipo de extrema derecha, o quizás mejor, populismo nacionalista está en auge.