Lavagna, el tercer hombre en el tablero político de Argentina

“Las cartas ya están sobre la mesa”, no hubo grandes sorpresas. Una vez conocidas las dos principales formulas de Alberto Fernández y Cristina Kichner como vicepresidenta y el presidente Mauricio Macri acompañado por el peronista Miguel Ángel Pichetto, faltaba por dilucidar quién comandaría al resto del sector peronista que había quedado “descabezado”, “navegando a la deriva”.

Y lo hará un viejo conocido dentro del peronismo. Bajo el nombre de Consenso Federal, Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía, y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey integraron su alianza en la provincia de Buenos Aires con ocho partidos, entre los que se encuentran el GEN de Margarita Stolbizer, el Socialismo, Azul y Blanco y Tercera Posición. La decisión de la diputada Graciela Camaño de permanecer junto a Lavagna abre la posibilidad de su candidatura a la gobernación bonaerense. Lavagna, un hombre respetado por ambos bandos, aspira a convertirse en la tercera fuerza, una opción entre el pasado corrupto que representa el antiguo gobierno de los Kirchner y entre las medidas económicas fallidas de Macri que arrastran al país “al abismo”.

Por su parte Urtubey es uno de los gobernadores más respetados que sonó en su momento como presidenciable, y se ha ido desligando del partido oficialista el PRO. Sin embargo en su gobernación también ha tenido algunos escándalos al haber recalificado terrenos protegidos de los indígenas Wichí, permitiendo la tala de arboles para favorecer a empresarios amigos y familiares que pretenden plantar soja.

Otra de las dudas quedó despejada: el ex candidato y ex jefe de Gabinete Felipe Massa se suma a las filas kirchneristas. De hecho Alberto Fernández y Sergio Massa planean mostrarse juntos en campaña por el país y la provincia de Buenos Aires. A juzgar por los comentarios posteriores, hubo demasiada sintonía en la cumbre de ayer a pesar de que el propio Massa dejó abierta la posibilidad de enfrentar a los Fernández en una PASO –internas que se celebran en Agosto-. Otro que podría enfrentar a Fernández es el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli.