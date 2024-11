Los líderes de un "mundo libre" le tienen demasiado miedo a Putin

Hoy es un triste aniversario: 1000 días desde que Rusia inició su agresión militar a gran escala sin provocación contra Ucrania. Decenas de miles de civiles han muerto, nadie puede decir con certeza cuántos. Solo en Mariupol, las cifras oficiales de civiles muertos varían entre 25.000 y hasta 90.000. Solo los cementerios que ocupan varios kilómetros cuadrados a las afueras de la ciudad con fosas comunes conocen con certeza las cifras exactas. También ha muerto cientos de miles de soldados. Según las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, más de 700.000 soldados rusos han caído en el campo de batalla. Hasta ahora. Mucho menos, miles de soldados ucranianos encontraron la muerte defendiendo su patria y sus familias.

Además, decenas de miles de personas están considerados como desaparecidas y hay millones de refugiados dentro y fuera del país que tuvieron que huir y abandonar sus hogares tratando de salvar sus vidas. Supongo que hoy en día no se puede encontrar a nadie en Ucrania que no tenga a alguien muerto o herido entre sus amigos, parientes o camaradas. Yo también.

No puedo volver a mi ciudad natal, Mariupol, para visitar la tumba de mi padre y hablar con él, como solía hacer todos los años. No puedo encontrarme con mis parientes y amigos con los que estudié en la escuela y la universidad y con los que solíamos reunirnos todos los años para visitar a nuestro maestro del colegio para compartir las historias de nuestras vidas, familias... No puedo ver a mi hijo todos los días y criarlo con normalidad. Este verano, cuando vino a visitarme como de costumbre y se quedó conmigo durante dos meses, presenció por primera vez en su vida un ataque masivo con misiles. Cuando escuchó la explosión del cohete cerca, comenzó a gritar aterrorizado. Lo tranquilicé diciéndole que no estaba cerca y que estaba en el aire. Al día siguiente, cuando todavía dormía, algunos misiles alcanzaron casas a solo un kilómetro de distancia. Y me resultaba difícil mantener la calma. Un misil balístico tarda unos minutos en llegar a Kiev. Y si vives en los pisos superiores, ni siquiera tienes tiempo de bajar al refugio.

Putin ha ordenado nuevamente ataques contra la infraestructura energética de Ucrania lanzando el fin de semana pasado más de 120 misiles de todo tipo y 90 drones iraníes llamados "Shahed", cada uno de ellos con 50 kg de explosivos. Millones de ucranianos que aún viven en Ucrania corren el riesgo de congelarse en sus casas y apartamentos sin electricidad, calefacción ni suministro de agua. Ya nos hemos enfrentado a lo que supone estar 16 horas al día sin electricidad ni suministro de agua en verano, algunos de nosotros subiendo hasta el piso 20. Difícil incluso para mí, una persona joven. Pero insoportablemente difícil para las personas mayores. Muchos murieron de ataques cardíacos cuando la temperatura superaba los 40 grados centígrados en el exterior. Ayer un misil balístico mató a unos diez civiles e hirió a más de 50 en Odessa. Estaban paseando o volviendo a casa. Un episodio que se ha convertido en una terrible rutina para Ucrania y el mundo.

Estas noticias ya no sorprenden tanto como en los primeros días y semanas de 2022. La gente se acostumbra a todo. Hace unas dos semanas escuché un ruido típico fuera de la ventana. Suena como el motor de una motocicleta. "Shahed", me di cuenta. Por eso los llamamos "ciclomotores". Vuelan bastante lento en comparación con los misiles, a unos 200 km/h. Y son muy ruidosos. Corrí al balcón para ver dónde estaba. En pocos segundos vi que se estrellaba contra un edificio de varios pisos a un kilómetro de distancia. A la mañana siguiente me enteré por las noticias de que había entrado en el dormitorio de una chica de 15 años y había matado a su hermano, que tenía menos de 10 años. Esa noche, por accidente, se había quedado en casa de unos amigos.

Fue muy duro ver las caras de sus padres, que se quedaron en otra habitación y sobrevivieron. Tanto dolor. Y este tipo de historias siguen ocurriendo cada día durante 1000 días y noches en toda Ucrania. Nadie sabe cuánto tiempo más seguirán ocurriendo en el futuro. En ese momento, cuando estaba viendo el episodio de la chica en la televisión, pensé: "Qué bien que mi hijo esté sano y salvo...". Por mucho que lo eche de menos, me doy cuenta de que su seguridad es de suma importancia. Especialmente en momentos como estos. Pero millones de niños ucranianos no se sienten seguros todas las noches y todos los días.

Ahora, mientras escribo estas palabras, vuelvo a oír las sirenas de los ataques aéreos. Significa que los drones y/o misiles mortíferos vuelven a volar sobre Kiev. Y es muy posible que a la mañana siguiente vea las noticias sobre otra niña o un niño que dormían tranquilamente esta noche pero no se despertaron. Porque los mataron. Porque de esa manera, aterrorizando a millones de civiles, destruyendo infraestructuras críticas, amenazando con congelar hasta la muerte a cientos de miles de personas, Putin está tratando de quebrar nuestra voluntad de soportar su agresión y obligar al presidente Zelenski a capitular. Pero esto solo demuestra que no entiende a los ucranianos, afirmando que somos "un solo pueblo" con los rusos, a quienes ha convertido en esclavos de su propio pueblo durante mucho tiempo.

Muchos le odian, pero tienen miedo de salir a la calle y protestar contra el régimen, tal y como hicieron los ucranianos en febrero de 2014, cuando el presidente ucraniano Yanukovich huyó a Rusia después de ordenar disparar a los manifestantes en la calle. Cerca de 100 personas fueron asesinadas. Pero los ucranianos no huyeron de las calles y obligaron a Yanukovich a dejar el poder. Putin afirma que fue un golpe constitucional y una verdadera razón para la guerra. Después de eso ocupó y anexó ilegalmente Crimea y comenzó una agresión militar híbrida en Donbass.

Putin tiene miedo de que el pueblo ruso se fije en Ucrania cuando construyamos una democracia de éxito -con una economía desarrollada-, tal y como las autoridades prometieron al pueblo ucraniano durante la Revolución de la Dignidad en febrero de 2014. Putin teme que cuando eso suceda su propio pueblo le expulse de Rusia para instalarse en Bielorrusia, por ejemplo, donde el dictador Lukashenko lleva gobernando desde hace 20 años.

Por supuesto, Putin no quiere que eso suceda. Por eso comenzó esta guerra, para no permitir que Ucrania se convierta en una historia de éxito. No se trata de repetir el final de Yanukovich. Por eso esta guerra no dura 1.000 días, sino casi 11 años. Y nadie puede decir con seguridad cuándo terminará ni cuántas personas morirán. En el siglo XXI, en el centro de Europa. Pero una cosa sé con certeza, en los libros de texto de las generaciones futuras se estudiará como ejemplo de cómo la voluntad de un individuo puede llevar a la masacre de cientos de miles de personas. Sólo porque quería demostrar que podía. Sólo porque los líderes de un "mundo libre" le tenían demasiado miedo y perdieron las elecciones. Sólo porque toda Europa prefiere cerrar los ojos ante la guerra de al lado y volver a la vida habitual. Tan agradable y tan cómoda. Sólo porque prefirieron no mirar hacia arriba, como en la famosa película de Hollywood.

Maksym Yali es jefe del Departamento de Comunicaciones Estratégicas del Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información en Ucrania