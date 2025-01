El M23 conquista la ciudad de Goma tras tres días de combates: "Traeremos la paz a nuestro pueblo"

Un día cualquiera, Fred N., policía congoleño, se sentaría en la grande barrier, en el lado congoleño de la frontera con Ruanda, con sus gafas de sol encajadas en el rostro y la sonrisa segura, expandiendo su poder a la hora de decidir quién cruza y quién no. Parecería que ese pedacito del mundo le pertenecía. Pero este lunes no es un día cualquiera para el policía. Fred se esconde debajo de su cama en el momento en que se escribe este artículo, acurrucado, vestido apenas con ropa interior y rezando todas las oraciones que le enseñaron en la escuela. La ciudad de Goma ha sido conquistada por el grupo rebelde conocido por el nombre de M23, y no es un buen momento para que Fred calce el uniforme azul con la seguridad de un día cualquiera.

Tras tres días de intensos combates, la capital de Kivu Norte ha caído en manos del grupo rebelde apoyado inequívocamente por Ruanda. El M23 publicó en la madrugada del lunes un comunicado donde confirmaban su victoria y ordenaban a los soldados congoleños deponer las armas con efecto inmediato, a la vez que llamaban a la población a mantener la calma. De forma paralela, el ejército uruguayo (que cuenta con militares desplegados en la misión de Naciones Unidas estacionada en la ciudad) emitió otro comunicado en donde confirmaba el resultado. Acompañado de imágenes donde podía observarse a militares congoleños entregando sus armas a los cascos azules, el texto uruguayo indicaba que “tras los enfrentamientos vespertinos entre las fuerzas atacantes y las FARDC (Fuerzas Armadas de R.D.Congo) algunos militares congoleños deponen sus armas […] aguardando el proceso DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración)”.

El M23 ha tomado Goma. Ocurrió en 2012 y vuelve a ocurrir en 2025, como si el destino de República Democrática del Congo se hubiera encerrado en un círculo inquebrantable. La fuerzas de pacificación de Naciones Unidas (MONUSCO) y de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIDRC) hicieron frente a los rebeldes durante los primeros días de combates, pero el elevado número de bajas que sufrieron debió tornarse inaceptable. Las últimas cifras señalaban que 13 soldados extranjeros, la mayoría sudafricanos, habían muerto durante la batalla, aunque se espera que hayan sido más.

El portavoz del M23, Willy Ngoma, declaró para LA RAZÓN que “esta es la victoria del pueblo. Los habitantes de Goma han sufrido la inseguridad y el tribalismo a causa de la debilidad del Estado [congoleño] y, sobre todo, la ineptitud de nuestros dirigentes. Agradecemos a la población su caluroso recibimiento y traeremos la paz a nuestro pueblo”.

Fred sigue escondido debajo de la cama.

Todavía existe un caos malicioso que empaqueta la luz de la ciudad. Fuentes sobre el terreno confirman que aún se escuchan violentos tiroteos en algunos puntos de Goma, mientras que David, guía turístico y padre de siete hijos, comunica en una llamada telefónica que él y su familia se encuentran bien, pero añade que “hoy es un día difícil para mí, están disparando por todas partes, están disparando por todas partes”. El azar escucha su último comentario y retumba en ese momento el tenebroso sonido de una explosión, no muy lejos de su casa. David tiene que colgar.

Los enfrentamientos son caóticos en las primeras horas de este lunes. Militares congoleños y milicianos wazalendo han sido reportados saqueando comercios y atracando a ciudadanos, antes de huir a Dios sabe dónde, mientras que un batallón de desesperados irrumpió en la ciudad ruandesa de Gisenyi, colindante a Goma, para realizar una última carga que concluyó en una nueva derrota. Pequeños focos de resistencia continúan la lucha de forma desorganizada. Fred sigue escondido debajo de la cama. Piensa en su padre, que falleció el año pasado, y en el destino que les aguarda a él y a su familia. El vicegobernador de Kivu Norte (el gobernador fue asesinado el viernes por sus propias tropas), que aseguró en la mañana del domingo que Goma sería “la tumba del M23”, escapó durante la noche a través del lago Kivu junto con su plana mayor y varios miembros civiles del Gobierno. Los instructores rumanos que colaboraban con el ejército congoleño también entregaron sus armas a los rebeldes.

Existe una gran preocupación ahora en lo concerniente a los civiles de una ciudad donde habitan 2 millones de personas, además de los desplazados que han ido llegando a lo largo de los últimos meses. Desde Goma llegan vídeos donde pueden apreciarse a cientos de personas que procuran escapar al lado ruandés de la frontera, mientras que decenas corrieron a saquear los centros de alimentos colindantes al aeropuerto. La comida es importante ahora, y lo confirma David en la llamada: “Sé que no me harán daño, pero no sé cómo voy a dar de comer a mi familia. Tengo siete hijos. No puedo trabajar ahora, no tengo dinero, no sé dónde encontrar comida… y tampoco me atrevo a salir a buscarla”. Si David tuviese dinero, no importaría que sea el hombre más rico de la ciudad porque no sabría donde encontrar la comida; si supiese dónde buscarla, sería lo mismo… porque no tiene dinero. Esta es hoy su realidad.

Domingo, un hermano perteneciente a la comunidad de los salesianos de Goma, expresó también a LA RAZÓN su preocupación por el futuro. Afirma que “ayer se añadieron unos cuantos miles más [de desplazados] provenientes de los campos del norte” y dice que “seguimos con ayuda puntual para los niños, es lo único que podemos hacer”. Los adultos sólo pueden esperar. La cifra exacta de desplazados en Goma se desconoce, aunque los salesianos acogían a casi 30.000 personas antes del inicio de este nuevo episodio de la guerra del coltán. Se espera que se sumen otros a lo largo de los próximos días.

Una fuerza rebelde de alrededor de 3.000 efectivos ha conseguido derrotar en tres días a una fuerza conjunta de mercenarios europeos, militares sudafricanos, cascos azules y a alrededor de 18.000 milicianos wazalendo y militares congoleños. Una fuerza rebelde financiada por un país de 26.000 kilómetros cuadrados ha arrollado al ejército de un país de 2.3 millones de kilómetros cuadrados. El tamaño no importa. Y Fred sigue escondido debajo de la cama.