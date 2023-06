Maduro dinamita el órgano electoral venezolano

Nicolás Maduro ha decidido dinamitar el Consejo Nacional Electoral (CNE) justo antes de que se anunciara si el organismo brindaría asistencia técnica a las primarias presidenciales de la oposición. Este jueves, el todavía presidente del CNE, Pedro Calzadilla, ratificó que ocho rectores, dos principales y seis suplentes, ponían sus cargos a la orden de la Asamblea Nacional que los designó. Según Calzadilla, se mantendrán ocupando los cargos hasta que el Parlamento, que controla también el régimen bolivariano, escoja las nuevas autoridades. Fue una declaración sin preguntas y que no dio razones para la decisión. Solo sirvió para confirmar lo que se había conocido la noche anterior, cuando se divulgó la agenda parlamentaria de hoy, que incluía la aceptación de las renuncias.

El presidente del CNE leyó un comunicado en el que recordó que fueron designados en mayo de 2021, «honrando acuerdos del diálogo político» para que hubiese elecciones con garantías. Afirmó que ese objetivo se logró, refiriéndose sin mencionarlos a los comicios regionales de diciembre de 2021, y que ahora dejan en manos de la Asamblea Nacional sustituirlos para facilitar más acuerdos.

La decisión no incluye a los rectores principales Roberto Picón y Enrique Márquez, ni a sus suplentes, que fueron presentados en su momento por organizaciones de la sociedad civil y que no responden a lineamientos gubernamentales o partidistas del chavismo. No obstante, fuentes del CNE dejaban claro a LA RAZÓN que el objtivo era sustituirlos a todos. «Yo no he renunciado, veremos si me renuncian», apuntó en tono jocoso uno de los suplentes.

La bancada del oficialista partido PSUV anunció ayer que era necesario nombrar a «todos los rectores» del organismo electoral, pues se ha producido una «falta absoluta» en el directorio. La comisión preliminar para estudiar las postulaciones incluye a la diputada Cilia Flores, esposa de Maduro. Al cierre de esta edición, Roberto Picón y Enrique Márquez no se habían pronunciado.

Con estos anuncios parlamentarios se vuelve a debatir el equilibrio de poderes en el CNE. Cuando fue nombrado el actual, tres de los cinco rectores respondían al chavismo. En 2022, una de ellas, Tania D’Amelio fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y su vacante nunca fue asumida por suplente, dejando la operatividad del poder electoral en entredicho.

Ahora, las discusiones volverán a plantear las inquietudes de distintos grupos de la oposición. Los partidos de la Alianza Democrática, que participan del Parlamento chavista aunque se dicen opositores y no comulgan con la Plataforma Unitaria de los partidos tradicionales, aspiran que uno de los dos rectores opositores salga de sus filas. El argumento es que «no hay una sola oposición».

La renuncia de los rectores del CNE y la decisión de nombrar un nuevo organismo ocurre mientras la Comisión Nacional de Primarias esperaba respuesta de la posible participación técnica del Consejo Nacional Electoral solicitada por la oposición para su proceso interno. Varios de los dimitidos forman parte de la comisión que ha conversado con la oposición para afinar el alcance ese apoyo técnico, que ahora queda en vilo. En el exterior, las primarias no se verán afectadas, pues serán manuales y autogestionadas.

La Comisión Nacional de Primaria se declaró en sesión permanente. «En las próximas horas se harán los anuncios respectivos porque debemos considerar todas las aristas de estos hechos que son muy recientes», aseguró su presidente, Jesús María Casal.

Casal agregó que no detendrán los planes de las elecciones primarias de la oposición, y admitió que no se esperaban lo ocurrido con el CNE. La Comisión también ha trabajado un escenario de primarias manuales y «autogestionadas», aunque con menor calado nacional al necesitar más recursos para financiarlas y no poder desplegar centros en todo el país.

Las palabras de Casal ocurrieron después de que la exdiputada Tamara Adrián se postulara como candidata a las primarias, siendo la segunda aspirante tras el demócrata cristiano Roberto Henríquez. Faltan otros ocho nombres para inscribirse hasta el 23 de junio, incluyendo entre otros a Henrique Capriles, Freddy Superlano, Carlos Prosperi, Benjamín Rausseo y María Corina Machado, que encabeza todas las encuestas y ha sido la principal crítica de permitir que el CNE cuente votos de la oposición.

Políticos y analistas reaccionaron afirmando que el Gobierno quiere impedir las primarias, o al menos sabotearlas, además de asegurarse un organismo electoral más leal siendo que las relaciones entre el Ejecutivo y Calzadilla estaban rotas desde hace varios meses.