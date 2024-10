Melania Trump se desmarca en sus memorias de los republicanos

Las memorias de la ex primera dama Melania Trump no se publicarán hasta el 8 de octubre, pero las escasas líneas que se han filtrado podrían desestabilizar a la base de votantes de su marido, Donald Trump. «El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad para interrumpir su embarazo si así lo desea», relata la recién estrenada escritora en su nuevo libro de memorias «Melania».

Todavía no se conoce ni la portada, pero el diario británico «The Guardian» ha conseguido una copia y revela los pasajes más interesantes. Es bastante inusual que Melania opine sobre un tema de interés nacional, como es el aborto, y menos aún sobre una cuestión tan delicada y polémica como esta que tiene dividido a medio país y estará muy presente cuando los estadounidenses vayan a las urnas el 5 de noviembre.

Nada parece importarle a la ex primera dama, que no se anda con rodeos y rompe radicalmente con el Partido Republicano en materia de derechos reproductivos. «Resulta imperativo garantizar que las mujeres tengan autonomía para decidir su preferencia acerca de tener hijos, libres de cualquier intervención o presión por el Gobierno».

Trump, que desde hace tiempo va y viene sobre este tema, cambiando de opinión en función de quién le pregunta, no ha tardado en apoyar a su esposa a través de la red social X. En letras mayúsculas, el exmandatario de EE UU publicaba que «todo el mundo sabe que no apoyaría una prohibición federal del aborto en ninguna circunstancia».

Es la primera vez que Melania se posiciona en un asunto tan delicado, y no está claro cómo se habrá tomado el Partido Republicano sus «revelaciones», o los últimos comentarios de su candidato. Muchos felicitaron a Trump cuando consiguió derogar la Ley Roe Vs. Wade (1973), que eliminaba el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en todo el país. Porque no hay que olvidar que él fue quien terminó de constituir un Supremo de jueces ultraconservadores que acabaron limitando el derecho al aborto. De hecho, entonces dijo que estaba orgulloso de ser «el presidente más provida» de la historia. Ahora es su mujer quien, por escrito para que no queden dudas, se pregunta «¿por qué alguien más que la propia mujer debería tener poder de determinar lo que ella hace con su propio cuerpo?».

Según las últimas declaraciones del exmandatario, Trump ha asegurado esta semana que «corresponde a los Estados decidir basándose en la voluntad de sus votantes, la voluntad del pueblo, como Ronald Reagan antes de mí, apoyo las tres excepciones de violación, el incesto y que la vida de la madre esté en peligro».

Sin embargo, el candidato republicano se ha pasado varios meses evitando responder a dónde irá su voto en el referéndum de Florida sobre el aborto. Trump no ha dejado claro si votará a favor o en contra de que el «estado del sol» restringa la actual prohibición de aborto hasta las seis semanas. De momento, se ha inclinado unas veces a favor de la medida y otras en contra para calmar a su vieja guardia republicana, pero se acerca la fecha y la presión es cada vez mayor, sobre todo ahora que su propia esposa ha abierto la veda.

Hace poco menos de un mes, para complacer a sus colegas de partido, dijo que votaría «no», lo que significa que rechaza la enmienda, dejando el aborto sujeto a leyes existentes (máximo seis semanas), y futuras, con la limitación de 15 semanas confirmada recientemente por la Corte Suprema. Sin embargo, sus últimos comentarios tras la filtración del libro de su esposa dejan esta promesa en entredicho.

La campaña de los candidatos demócratas Harris-Walz no ha tardado en aprovechar este momento a su favor. «Lamentablemente para las mujeres de todo Estados Unidos, el marido de la señora Trump no está de acuerdo firmemente con ella y es la razón por la que más de una de cada tres mujeres estadounidenses viven bajo la prohibición del aborto de Trump que amenaza su vida, su salud y su libertad», han expresado en un comunicado. Actualmente hay cerca de 25 millones de mujeres en Estados Unidos que enfrentan restricciones a la hora de interrumpir su embarazo.