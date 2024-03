Al menos cinco muertos en Gaza por la caída de paquetes de ayuda: "Eran como cohetes"

Al menos cinco personas han muerto este viernes en la Franja de Gaza a causa de la caída de paquetes de ayuda lanzados por vía aérea a causa de fallos en los paracaídas acoplados a los envíos, según medios palestinos, que apuntan a que varias personas más han resultado heridas. Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), han indicado en un comunicado que este tipo de entrega de ayuda es "inútil" y han exigido la apertura de corredores en tierra para lograr la entrada "inmediata" de miles de toneladas de ayuda para "evitar una hambruna". "La caída de paquetes de ayuda he dejado cinco muertos y varios heridos a pesar de que hemos estado alertando de que estas operaciones no son ideales para entregar ayuda", recoge el texto, que alerta de que cerca de 2,4 millones de personas en la Franja de Gaza "siguen sufriendo una escasez severa de alimentos, agua potable, medicamentos y refugios". Así, las autoridades han señalado que la "hambruna catastrófica ha provocado ya la muerte de veinte personas, una cifra que seguirá aumentando diariamente a causa de la desnutrición y la deshidratación". "Esto pone en peligro la vida de más de 700.000 ciudadanos palestinos que sufren un hambre extrema a estas alturas", han indicado. "Insistimos en que este tipo de operaciones responden a la propaganda más que a la idea de entregar ayuda humanitaria, (...) y que lo que ha sucedido ya lo veníamos advirtiendo. Estos lanzamientos suponen una amenaza de muerte para los ciudadanos de la Franja de Gaza, y eso es lo que ha pasado hoy cuando los paquetes han caído sobre las cabezas de los palestinos", han sostenido. Las autoridades gazatíes han hecho responsables de estas acciones a la "Administración estadounidense, la comunidad internacional y las fuerzas de ocupación israelí". "Israel perpetra una guerra genocida contra civiles, niños y mujeres", han añadido. Vídeos que circulan en redes sociales y que han sido recogidos por el diario palestino 'Filastin' muestran el lanzamiento de los paquetes desde un avión y puede apreciarse cómo algunos de ellos sufren fallos en los paracaídas, impactando sobre las personas que estaban esperando a que llegaran a tierra para recoger el contenido. Testigos citados por la agencia palestina de noticias Maan han indicado previamente que "los paracaídas se han roto en el aire tras los lanzamientos, lo que ha provocado que las cajas cayeran en vertical". "Ha caído como un cohete", ha explicado Mohammed al-Ghoul, un hombre de 50 años, que se acercó para conseguir un paquete de harina y vio cómo se llevaban tres cuerpos. Durante las últimas semanas se han realizado varios lanzamientos de ayuda por vía aérea, unos envíos en los que han participado las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Francia, Jordania y Egipto, entre otros países, para intentar aliviar la crisis en el enclave a raíz de la ofensiva israelí tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás. Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado las extensas restricciones impuestas por Israel a la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, sumida en una gravísima crisis humanitaria a causa de la ofensiva militar que ha hecho saltar las alarmas ante el riesgo de una hambruna a gran escala, especialmente ante el colapso del sistema sanitario gazatí.