Milei cancela viaje a España y la asistencia a evento ultra de Vox tras la derrota electoral

Tras el duro revés electoral sufrido el domingo en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, el presidente argentino, Javier Milei, canceló su viaje a España para participar en el evento 'Viva 25', organizado por Vox y que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en Madrid.

El mandatario había comprometido su asistencia a la cita organizada por Vox del próximo fin de semana, pero la cancelación del viaje, confirmada a EFE por fuentes de la Presidencia argentina, se produce poco después del terremoto en el interior del Gobierno tras la abultada derrota de la fuerza oficialista La Libertad Avanza (LLA) ante el peronismo en el principal distrito electoral del país.

José María Figaredo, portavoz de Economía y secretario general del grupo de Vox en el Congreso, había confirmado el pasado domingo la participación de Milei en el acto que se celebrará en Madrid, liderado por Santiago Abascal y "muchísimos más líderes, no solo europeos, sino de todo el mundo".

El presidente argentino ya visitó este año España, en un viaje en el que participó en un foro económico de marcado carácter liberal y ultraconservador en Madrid y aprovechó para verse con el opositor venezolano exiliado Edmundo González; la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el presidente de Vox y amigo personal, Santiago Abascal.

En 2024, Milei viajó dos veces a España, una de ellas para participar del evento 'Viva 24', donde pronunció un discurso en el que llamó "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

El Gobierno español reaccionó retirando a la embajadora de Buenos Aires después de que el presidente argentino, que también ha llamado "cobarde" repetidamente a Sánchez, no se disculpara.

Finalmente, el Gobierno de Sánchez nombró un nuevo embajador en Argentina a fines de octubre pasado. EFE