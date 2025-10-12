Miles de desplazados en Filipinas por los dos últimos terremotos

Dos potentes terremotos, de magnitudes 7,4 y 6,7, sacudieron el sur de Filipinas, dejando un saldo de al menos ocho muertos, más de 66.000 familias afectadas y cientos de viviendas destruidas.

El epicentro de la tragedia fue Davao Oriental, donde se declaró el estado de emergencia tras la evacuación masiva de comunidades costeras debido a una alerta de tsunami, posteriormente levantada.

Las autoridades han registrado más de 800 réplicas, complicando las labores de rescate y evaluación. Mientras tanto, miles de desplazados buscan refugio, enfrentando una de las crisis sísmicas más graves que ha golpeado la región de Mindanao en años.