Miles de desplazados en Filipinas por los dos últimos terremotos
Más de 800 réplicas han complicado las labores de rescate de los afectados. Hay al menos ocho muertos
Dos potentes terremotos, de magnitudes 7,4 y 6,7, sacudieron el sur de Filipinas, dejando un saldo de al menos ocho muertos, más de 66.000 familias afectadas y cientos de viviendas destruidas.
El epicentro de la tragedia fue Davao Oriental, donde se declaró el estado de emergencia tras la evacuación masiva de comunidades costeras debido a una alerta de tsunami, posteriormente levantada.
Las autoridades han registrado más de 800 réplicas, complicando las labores de rescate y evaluación. Mientras tanto, miles de desplazados buscan refugio, enfrentando una de las crisis sísmicas más graves que ha golpeado la región de Mindanao en años.
