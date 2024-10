El ministro de Exteriores ruso cita a España y Hitler para explicar la posibilidad de "una guerra real" con Rusia

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha asegurado que cada vez más se acerca una guerra real por el conflicto entre Occidente con Rusia. En una entrevista con el medio ruso Argumenti y Fakti, el responsable de Exteriores hizo una referencia a España: "Uno tiene la impresión de que, al igual que Hitler doblegó a la mayor parte de Europa, incluidos los franceses, los españoles y los escandinavos, bajo la bandera nazi, Estados Unidos está reuniendo ahora a Europa para que se lleve la peor parte de la guerra con Rusia, hasta ahora con elementos de una guerra híbrida, pero convirtiéndose cada vez más en una guerra real y directa contra nosotros. Y también bajo la bandera nazi. Solo que esta vez el abanderado no es Hitler, sino Zelenski".

El alto cargo ruso cree que Estados Unidos está viviendo un declive: "Si se observa la evolución de la contribución del producto interior bruto de los distintos países al PIB mundial, la parte de Estados Unidos no deja de disminuir, mientras que la de China, la India y el conjunto de los BRICS no deja de crecer. Ya supera el PIB combinado de los países del G7 en unos 5 puntos porcentuales". Y añadió: "El proceso histórico avanza objetivamente en otra dirección, y habrá que tenerlo en cuenta". A su juicio, "Occidente no busca avanzar hacia relaciones igualitarias, ya que está acostumbrado a vivir bajo enfoques coloniales, y ahora intenta hacerlo utilizando métodos neocoloniales".

También habló de las recientes declaraciones del presidente de EEUU, Joe Biden, sobre la disposición de Washington a negociar con Rusia la reducción del armamento nuclear sin condiciones previas. Según Lavrov, "son mentiras". "El llamamiento a hablar de estabilidad estratégica y sobre el control de armas nucleares sin condiciones previas es una mentira. ¿Qué significa sin condiciones previas? Significa que los estadounidenses se reservan el derecho a declararnos enemigos en sus documentos doctrinales, a declarar oficialmente que su objetivo es infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla".

Sobre Ucrania, dijo que es "inaceptable" que Kiev se integre en la estructura de la OTAN y que la lengua y la cultura rusas sean prohibidas en Ucrania. Según Lavrov, Occidente acusa a Rusia de agresión, pero ignora "lo que hizo con el régimen de Kiev durante diez años".

Lavrov también se refirió a las elecciones presidenciales de EEUU del próximo 5 de noviembre y al nombre del candidato preferido por el Kremlin para suceder a Joe Biden. "Solamente puedo decir que debemos prepararnos para el hecho de que el ataque a nuestros intereses, las acciones para frenar nuestro desarrollo continuarán bajo cualquier administración", apuntó.