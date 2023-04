Misiles rusos matan a ocho civiles ucranianos en dos ciudades atacadas de madrugada

Seis personas han muerto esta madrugada en la ciudad de Umán, en el centro de Ucrania, y otras dos han perdido la vida en Dnipró (este) en un ataque masivo con misiles rusos que ha alcanzado zonas civiles, informaron este viernes las autoridades ucranianas.

Rusia disparó más de 20 misiles de crucero y dos aviones no tripulados en Kiev y otras partes de Ucrania la madrugada del viernes. Las sirenas antiaéreas sonaron alrededor de la capital en el primer ataque contra la ciudad desde principios de marzo. La fuerza aérea de Ucrania interceptó 11 misiles de crucero y dos vehículos aéreos no tripulados sobre Kiev, dijo el ayuntamiento de Kiev, pero no hubo informes inmediatos de misiles que alcanzaran objetivos en la capital y no se reportaron víctimas.

Según la autoridad militar de la provincia de Cherkasy, en la que se encuentra Umán, un misil impactó en un bloque de pisos, destruyendo el edificio y provocando varias víctimas. Tres personas fueron encontradas muertas entre los escombros, y una cuarta víctima murió minutos después en el hospital, informó el ministro del Interior ucraniano, Igor Klymenko.

En Dnipró, el alcalde de la ciudad Boris Filatov, ha informado de la muerte de una mujer y de su hijo de tres años como consecuencia del ataque ruso. La capital ucraniana, Kiev, también ha sido alcanzada por varios misiles sin que se conozcan por el momento víctimas.

"Han matado a una mujer joven y a un niño de tres años", escribió el alcalde Filatov en su cuenta de Facebook. La administración militar a cargo de la ciudad de Dnipró ha dado más detalles sobre el ataque.

"Una vivienda particular ha sido destruida en Dnipró", escribe en su canal oficial de Instagram la autoridad militar. Según esta fuente, las víctimas son una mujer de 31 años y un bebé de 2. Tres personas resultaron heridas.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, ha escrito sobre el ataque contra Umán: "El ataque con misiles fue lanzado mientras los civiles dormían. Típico de los terroristas rusos".

Yermak ha informado de que las defensas aéreas ucranianas han derribado 21 de los 23 misiles que Rusia lanzó la pasada noche, y ha pedido que se sancione a "los países que ayudan a Rusia" a burlar las sanciones para ¿comprar chips occidentales para producir misiles¿ con los que atacar Ucrania.