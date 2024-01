El misterioso crimen de los seis eremitas del desierto californiano

Cuando los agentes llegaron por fin a ese remoto rincón del desierto de Mojave, en California, para una visita rutinaria, se encontraron primero cinco cuerpos acribillados a balazos tirados sobre la arena. Después, un sexto cadáver. Y una furgoneta llena de impactos de bala. Y, sin duda, mucho por investigar.

Los funcionarios habían acudido en la tarde del martes, como hacían cada cierto tiempo, a ver cómo se encontraba esa comunidad que vivía tan apartada de la civilización, solitaria pero tranquila, en un poblado situado en el condado de San Bernardino, en la ruta de la autopista 395 y a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Victorville.

Según explicó la portavoz del sheriff del condado de San Bernardino, Mara Rodríguez, y recoge el periódico Los Angeles Times, los agentes encontraron nada más llegar una minivan blanca y una camioneta azul oscuro plagada de agujeros de bala.

Algunos cuerpos, quemados

Junto a los vehículos había, por un lado, tres cuerpos quemados y con impactos de bala y otros tres también acribillados. Y a unos metros de ahí, un sexto cuerpo semi oculto entre unos arbustos. En total, seis fallecidos y ni un solo resto de otra vida.

Las autoridades no revelaron ningún detalle de la investigación ni cuál es el motivo por el que las seis víctimas fueron asesinadas. Tampoco se ha aclarado si las personas fueron asesinadas a tiros en el lugar o si sus cuerpos fueron abandonados allí más tarde. De hecho, los datos son por el momento bastante confusos, y las autoridades no han aclarado si las víctimas eran habitantes de ese asentamiento o no.

La comunidad de El Mirage, situada a unos 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Los Ángeles. La autopista 395, un largo corredor de norte a sur que atraviesa el interior de California, va desde la I-15 en Hesperia hasta Carson City, en Nevada.