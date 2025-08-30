Se muda a Italia buscando trabajo… y lo que se encuentra al llegar te dejará sin palabras

El usuario de TikTok @anzonigarciaa ha compartido un testimonio que ha sacudido las redes: su llegada a Rimini, una ciudad costera que durante décadas fue símbolo del turismo italiano, reveló un escenario desolador y casi fantasmagórico.

Playas vacías, hoteles cerrados y paseos marítimos sin vida fueron la primera impresión del joven español. “¿Dónde están todos?”, se preguntaba mientras recorría kilómetros de costa sin encontrar rastro de la efervescencia que alguna vez definió a Rimini. Las hileras de hamacas numeradas, intactas y sin uso, parecían contar la historia de una ciudad que se quedó esperando a sus visitantes.

El objetivo inicial del viaje era encontrar trabajo en el sector hotelero, pero la realidad fue otra. La ocupación mínima de los establecimientos y la falta de movimiento turístico evidenciaban una crisis que va más allá de lo estacional. Comentarios de residentes en redes sociales confirmaban el diagnóstico: “Cuesta menos ir de vacaciones a otros países que quedarse en Italia”, afirmaba una usuaria local.

Entre los factores que explican esta decadencia, destaca la privatización de las playas, que impone tarifas elevadas incluso para el uso de hamacas. “En Italia, tienes que pagar las hamacas para poder quedarte ahí. Imposible para una familia”, señalaba otro testimonio. Esta barrera económica ha alejado a muchos turistas nacionales y ha reducido la competitividad frente a otros destinos europeos.

Lejos de rendirse, Anzoni decidió transformar la decepción en oportunidad. “Ahora pasamos al Plan B: aprovechar el viaje y recorrer Italia”, expresó en sus vídeos, adoptando una actitud resiliente ante lo inesperado