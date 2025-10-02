Muere un niño de dos años durante una visita rutinaria al dentista: su familia exige respuestas

Un niño de tan solo dos años ha perdido la vida en Carolina del Norte EE UU, durante una intervención odontológica rutinaria, según informó la cadena KGNS News. El menor, identificado como Er’Mias, acudió en julio al centro Valleygate Dental Surgery Center para un tratamiento con fundas dentales, pero poco después de la operación sufrió una emergencia médica cuyos detalles aún no se han esclarecido.

Sus padres, David Mitchell y Shardé Sherrill, han explicado que fueron informados del problema cerca de 40 minutos después, cuando su hijo ya había sido trasladado al hospital en una ambulancia sin compañía familiar. Cuando llegaron al centro médico, el pequeño había fallecido. La directora del centro dental, Virginia Jones, reconoció en una carta que “se desconoce la causa exacta de la tragedia” y pidió disculpas por la demora en avisar a la familia.

De acuerdo con expertos citados por medios locales, aunque este tipo de procedimientos suelen ser seguros, en casos muy excepcionales pueden producirse complicaciones derivadas del uso de anestesia. La clínica ha señalado que no existen pruebas de que se hayan filtrado datos médicos del paciente y afirma que todo el personal sanitario actuó “con profesionalidad en un contexto de máxima urgencia”.

Investigaciones en curso

El Departamento de Policía de Greensboro y la Junta Estatal de Examinadores Dentales de Carolina del Norte han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Mientras tanto, los familiares han señalado que no han recibido todavía el historial médico completo del procedimiento, lo que consideran una falta grave de transparencia.

La familia organizó una protesta el pasado 25 de septiembre ante las instalaciones de Valleygate reclamando explicaciones y calificando de “poco éticas” las actuaciones de la clínica. “Este bebé iba a hacerse un tratamiento dental, no una cirugía a corazón abierto”, lamentó Constance McCrae, tía de la madre del pequeño.

En recuerdo del niño, cuya muerte ha generado consternación en la comunidad local, los padres aseguran que seguirán luchando para esclarecer qué ocurrió realmente en una cita que debía ser de rutina.