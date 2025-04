Nace la Plataforma The God’s Voice para Brasil e Iberoamérica

The God’s Voice es una iniciativa innovadora que acaba de ponerse en funcionamiento y que une la Inteligencia Artificial con el legado de más de tres décadas de un contenido bíblico único, interpretado por las voces inmortales de Cid Moreira, en Brasil, y Enrique Rocha, en los países de habla hispana.

Con más de 150 millones de CDs vendidos y miles de millones de visualizaciones en plataformas digitales de audio y video, el proyecto ya nace anclado en un acervo que se ha consolidado como una de las mayores referencias globales.

El día 13 de abril se lanzó el proyecto al público brasileño, y posteriormente se hará en el mercado en lengua española. Se trata de una plataforma accesible a todo el mundo, independientemente de la religión que se profese.

Además del envío de mensajes, a través de la aplicación ElevenReader, el usuario podrá disfrutar de las magníficas narraciones de Cid Moreira de pasajes bíblicos que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, los Salmos y oraciones especiales.

La aplicación también ofrece acceso a más de 200 clásicos de la literatura brasileña, incluyendo obras de Machado de Assis, Eça de Queirós, Joaquim Nabuco, entre otros grandes autores, de utilidad para estudiantes y personas con discapacidad visual.

La plataforma Recados da Bíblia está disponible gratuitamente en el sitio webwww.recadosdabiblia.com.br y la aplicación ElevenReader se puede descargar sin costo en las tiendas Google Play y Apple Store, compatible con dispositivos Android e iOS.

Próximamente, se lanzará la segunda fase del proyecto: una plataforma llamada Biblia Interactiva. A través de conversaciones por voz en tiempo real, los usuarios

podrán interactuar con la voz y recibir acogida y orientación espiritual, basadas en las enseñanzas de las Escrituras. Todas estas soluciones serán lanzadas inicialmente en Brasil, con una expansión global prevista a 32 idiomas.

The God’s Voice cuenta con la curaduría del dictor Waldecir Gonzaga, uno de los biblistas más reconocidos. Es maestro y doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Università Gregoriana di Roma, en Italia, y también es Director y Profesor del Departamento de Teología de la PUC-Rio. En 2022, fue elegido presidente mundial

de la COCTI/CICT (Conferencia de Instituciones Católicas de Teología), durante la Asamblea General en Lisboa, acumulando además el cargo de Delegado Continental para América Latina y el Caribe por un período de cuatro años. Su actuación garantiza fidelidad bíblico-teológica y rigor académico, asegurando que cada contenido preserve su integridad espiritual y formativa.

Gracias al uso de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y a la asociación con ElevenLabs, el proyecto The God’s Voice está alcanzando nuevas fronteras. Reconocida por su tecnología de clonación y síntesis de voz neuronal de altísima fidelidad, ElevenLabs es capaz de recrear voces humanas con entonación y fluidez natural.

Como reconocimiento máximo de ese potencial expresivo, la voz de Cid Moreira fue elegida como la “Voz de Dios” en la categoría Iconic Voices de la plataforma ElevenLabs, destacándose entre las voces más emblemáticas de la historia de la lengua portuguesa.

La iniciativa Iconic Voices reúne leyendas de la televisión, el cine, la literatura y la cultura, licenciadas en exclusiva para crear experiencias de lectura únicas e inmersivas mediante narración con inteligencia artificial. Junto a nombres como Maya Angelou, Judy Garland, James Dean, Deepak Chopra, Richard Feynman, John Wayne y Burt Reynolds, Cid Moreira pasa a formar parte de este selecto grupo de voces eternizadas. Ahora, su voz no solo continuará dando vida a los contenidos en portugués, sino que también será adaptada para narrar en 32 nuevos idiomas, ampliando su alcance a una audiencia global.

Fundada por ex empleados de Google y Palantir, ElevenLabs mantiene colaboraciones estratégicas con grandes nombres como Spotify, The New Yorker, The Washington Post, Kapwing y estudios de videojuegos como Paradox Interactive.