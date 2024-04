Netanyahu: "Ninguna fuerza en el mundo impedirá que acabemos con Hamás"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aseverado este martes que "no hay ninguna fuerza en el mundo" capaz de impedir que Israel siga adelanta con su ofensiva en la Franja de Gaza para eliminar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"No hay ninguna fuerza en el mundo que nos pare. Hay muchas fuerzas tratando de hacerlo, pero no ayudarán a que el enemigo, después de lo que hizo, no vuelva a hacerlo nunca más", ha manifestado el primer ministro israelí, recoge 'The Times of Israel'.

El mandatario israelí ha comparecido ante un grupo de nuevos reclutas a los que ha recordado que se unen a una larga lista de personas que, históricamente, han defendido a Israel de sus enemigos, incluso pagando en algunas ocasiones "un precio muy alto".

"Todos vosotros ahora, en vuestro servicio (militar), contribuiréis de una manera u otra a completar este objetivo. Así es como tiene que ser. Después de hacer algo como aquello a nuestro país, (Hamás) no lo hará más", ha dicho.

"Estamos protegiendo la existencia del país, que es al mismo tiempo la existencia personal de todos y cada uno de vosotros, de nuestras familias, de vuestros amigos, y también de las generaciones futuras", ha zanjado el jefe de Gobierno israelí.