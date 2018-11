«¡No más juegos del Brexit!»

En pleno caos y tras la oleada de dimisiones en el Gobierno británico, LA RAZÓN entrevista a Costas Milas, profesor de Finanzas en la Universidad de Liverpool. Mientras el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, se tambalea, el experto en Economía asevera que es ingenuo creer que Londres será capaz de lograr un mejor acuerdo.

-¿Por qué están renunciando tantos ministros del Gobierno británico? ¿Acaso el borrador del acuerdo es demasiado “suave” para el Partido Conservado?

-Los ministros que respaldan el Brexit poseen la ingenua creencia de que lograremos de Europa un “mejor” acuerdo. La clave reside en que dos años y medio después del referéndum sobre la pertenencia de la UE, todavía, ellos mismos no han dado con una alternativa significativa. Ahora piensan que al dimitir del Gabinete de la primera ministra Theresa May la forzarán a volver a Bruselas para demandar un mejor acuerdo. Pero, ¿con qué fundamento? Hace tiempo que nuestros socios europeos se han dado cuenta (y hoy han atestiguado esto incluso más basándose en las dimisiones) que nuestro Gobierno está sumido en el caos. ¿Por qué motivo los líderes europeos estarían dispuestos a hacer más concesiones cuando estamos ya en tal débil posición de negociación?

-¿Puede la primera ministra May llegar a marzo de 2019? A pesar de todo, parece que la “premier” está peleando por el borrador del acuerdo en el Parlamento. Sin embargo, muchos diputados euroescépticos dentro de las filas del Partido Conservador están buscando una moción de censura... ¿Tiene May posibilidades realistas de seguir siendo la primera ministra británica antes de que Reino Unido salga de la UE?

-Es difícil de augurar pues, en realidad, ningún diputado del Partido “tory” quiere hacer el trabajo de May. Están encantados de criticarla, pero realmente no hay ninguna alternativa creíble.

-¿Estamos más cerca que nunca de un no acuerdo, de un divorcio sin acuerdo?

Sí, y las consecuencias serán dramáticas para la economía británica.

-La libra está sufriendo todas las renuncias de hoy... ¿Estarán los mercados tan inestables durante los próximos cinco meses (y más allá)?

Los acontecimientos de hoy nos acercan a un no acuerdo de Brexit. Como he escrito aquí (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3244481) esto llevará a una prolongada bajada del tipo de cambio de la libra esterlina, pérdidas de empleo y a que el Banco de Inglaterra intervenga, con recortes en los tipos de interés, para salvar la situación. La economía no puede permitirse cinco meses de inestabilidad. Quizás, May debería convocar inmediatamente un referéndum. ¿La pregunta? Su plan del Brexit versus el status quo actual, es decir, quedarse dentro de la Unión Europea. Así de simple. ¡No más juegos del Brexit!