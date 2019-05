Nuestras futuras voces en Bruselas responden a LA RAZÓN

En dos semanas, los españoles acudiremos otra vez a las urnas. El próximo 26 de mayo será un «súper domingo» en el que la mayoría de ciudadanos de España votarán en unos comicios municipales, autonómicos y también europeos. Una cita con las urnas que los españoles compartirán con alrededor de 500 millones de personas que forman parte de la Unión Europea y que elegirán a sus representantes, de manera directa, en uno de los mayores hemiciclos del mundo. España es miembro de este exclusivo club de la paz y el bienestar desde hace casi 34 años. En la última legislatura (2014-2019), la Unión Europea ha sufrido una de sus mayores crisis políticas y de identidad con el fantasma de Brexit como protagonista. Aunque la salida de Reino Unido aún no se ha hecho efectiva al 100%, tal y como prometió la primera ministra británica Theresa May, lo cierto es que ha dejado a la UE tocada y prácticamente paralizada en ciertos aspectos en los que no se apuesta en seguir hacia un proyecto europeo común. Con la llegada de cientos de miles de refugiados, que huían de países en guerra como Siria e Irak, la solidaridad europea también se puso en entredicho. Además, varios líderes de los 28 países miembros dejaron claro que importaba más el corto plazo nacional que el bien común de la UE.

Hay mucho en juego el 26 de mayo. Los futuros eurodiputados marcarán el ritmo a una UE que espera que el Brexit sirva para que los europeos se den cuenta de todo lo logrado y las consecuencias nefastas que significa abandonar al club. LA RAZÓN ha entrevistado a los cabezas de lista de los principales partidos españoles para las elecciones europeas. La ex ministra Dolors Monserrat, del Partido Popular; el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, del PSOE; María Eugenia Rodríguez Palop, de Unidas Podemos; Luis Garicano, de Ciudadanos; y Jorge Buxadé, de Vox, han contestado a un cuestionario sobre asuntos clave como qué se juega la UE en las urnas, cuál debe ser el papel de España, cuáles serán las prioridades de la próxima legislatura o quiénes son los principales enemigos del proyecto europeo. Todos los candidatos coinciden a una en que estas elecciones son decisivas.

Estas son las preguntas

1.- ¿Qué se juega la UE en estas elecciones?

2.- ¿Cuál debe ser el papel de España en el proyecto europeo? ¿Está subrepresentada en las instituciones comunes?

3.- ¿Cuáles deben ser las prioridades de la UE en la próxima legislatura?

4.- ¿Cuáles considera que son los grandes enemigos del proyecto europeo, por orden de importancia?