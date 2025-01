Objetivo América... y rearmar a Europa

Da la sensación de que Donald Trump está cumpliendo cada una de sus amenazas en el ámbito internacional...

Hemos comprobado que le preocupan poco las opiniones de los foros multilaterales como la ONU o la OMS. En este sentido, está comprometido en asegurarse de que ni un ápice de la soberanía estadounidense se delega a entidades multilaterales. No tengo ninguna duda de que una de las financiaciones que sufrirán un mayor recorte será la de la UNRWA, debido a su apoyo activo e implicación con Hamás y Hezbolá.

¿Cree que Donald Trump se centrará en los asuntos domésticos o en política internacional durante este primer año?

Trump repite constantemente que su objetivo es volver a hacer grande a EE UU. No quiere cambiar el orden internacional. En este sentido, los asuntos internacionales serán relevantes en cuanto afecten directamente a EE UU. En este sentido, le importan asuntos como la inmigración ilegal a través de la frontera de México o acuerdos como los del clima, que restringen la producción de energía o fomentan la llegada de inmigrantes ilegales que están ocupando, según él, los puestos de trabajo de los estadounidenses.

Sin duda, uno de los focos de atención en estos primeros meses es qué pasará en Israel y cuáles serán las medidas que impulse el republicano….

El terrible acuerdo de obligar a Israel a liberar a cientos de asesinos y terroristas a cambio de unas dos docenas de rehenes vivos fue un logro conjunto de Biden y Trump. Este es, sin duda, otro ejemplo de cómo Trump a menudo habla de manera grandilocuente en sus amenazas contra Hamás, pero luego no las cumple. Sin embargo, seguramente dará luz verde a la venta de armas a Israel que Biden había bloqueado. Abandonará la fantasía de Obama y Biden de que se puede engatusar a la dictadura iraní para que adopte un comportamiento pacífico y, a diferencia de Biden, Trump no intentará impedir que Israel ataque a Irán. Existe una buena posibilidad de que en los próximos meses Israel destruya el programa nuclear iraní y tal vez libere al pueblo de Irán ayudando a decapitar la dictadura.

Las amenazas económicas a Europa no han cesado desde que asumió la presidencia, ¿cómo será la relación bilateral?

En opinión de muchos estadounidenses, la Unión Europea es débil e irrelevante, sólo un grupo de burócratas de Bruselas que redactan regulaciones, pero no tienen la capacidad ni la voluntad de desempeñar un papel global importante. La relación directa de la administración Trump de manera individual con los países será mucho más importante que las relaciones con la Unión Europea.

Hemos visto también cómo el presupuesto de la OTAN será una de las principales reclamaciones del republicano, ¿presionará a los socios?

Ya no es 1970. Hubo muchas décadas en las que Estados Unidos toleró que las democracias europeas no financiaran lo suficiente a sus ejércitos para poder pagar la expansión de estados de bienestar seguros bajo el paraguas de defensa estadounidense. Ahora, Europa tendrá que asumir una mayor responsabilidad para protegerse, como ya lo están haciendo muchas de las naciones más cercanas a Rusia. No hay razón para creer que Putin haya abandonado el deseo a largo plazo de que Rusia domine toda Europa.