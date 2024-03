Occidente se prepara para la respuesta de Putin

El atentado perpetrado el pasado viernes por Estado Islámico en una sala de conciertos de Moscú, que se ha cobrado la vida de 137 personas, ha puesto en evidencia un inesperado agujero de seguridad en la Rusia de Vladimir Putin, que, a tenor del golpe recibido, parece haber descuidado el frente interno en su obsesión por doblar el brazo de Ucrania en la guerra que libra desde hace dos años.

El Kremlin se resiste por el momento a dar por buena la reivindicación del atentado que, por activa y por pasiva, han hecho los terroristas del Estado Islámico. Con los cuatro autores detenidos y ya en dependencias policiales, será a partir del lunes cuando el Kremlin construya un relato que pasa, en el mejor de los escenarios para sus intereses, por arrancar por las malas a los detenidos una «confesión» que implique de alguna manera a Ucrania. Si esto no es posible, Putin pondrá todo su empeño en exhibir una respuesta lo más contundente posible contra el yihadismo en cualquier lugar del mundo. Occidente, en este sentido, teme que Moscú aproveche lo ocurrido para recrudecer sus ataques a Ucrania pese a todas las evidencias.

«El Estado Islámico ha llevado a cabo ataques en Rusia en el pasado, por lo que esta no sería la primera vez. Es posible que hayan intensificado sus esfuerzos para llevar a cabo atentados debido al debilitamiento de la seguridad interna en Rusia como consecuencia del conflicto en Ucrania», explica a LA RAZÓN Cagatay Cebe, analista independiente experto en movimientos yihadistas. «Sin embargo, sería extremadamente difícil para la inteligencia ucraniana, centrada principalmente en contrarrestar a Rusia, llegar a una célula del Estado Islámico y orquestar un atentado de este tipo», añade. «Además, los militantes del Estado Islámico actúan principalmente sobre la base de sus creencias e ideología, lo que hace aún más improbable que se vean influidos por agentes externos».

En su opinión, y con los datos sobre la mesa, el Kremlin tiene poco margen para esquivar la autoría del terrorismo yihadista. «Las agencias de noticias rusas han informado regularmente durante el último año de que los intentos de atentado del Estado Islámico-Khorasán (una rama de Dáesh) en el país han sido frustrados. Además, tanto informes de Naciones Unidas como declaraciones de Estados indican que el Estado Islámico-Khorasán es actualmente la única rama capaz de llevar a cabo atentados transfronterizos». Esta rama del terrorismo islamista, según Cebe, es señalada explícitamente por la propia organización como «la única entidad que agrupa bajo su paraguas a los centroasiáticos, principalmente a los tayikos».

Luto en Rusia

Y mientras, los rusos escenificaron ayer su dolor y solidaridad con las víctimas con varios actos de homenaje. El primero de ellos el del propio Putin, que se exhibió depositando velas por los muertos en un vídeo del que, eso sí, no se dieron detalles de cómo fue grabado.

Aun este domingo una parte de los cadáveres no había sido identificado, y esa angustia de no saber si la persona de la que se ha perdido la pista está en la lista oficial de fallecidos, sepultada por los escombros o simplemente ilocalizable está minando la moral de muchos ciudadanos rusos que pululaban el sábado por los alrededores de la sala de conciertos.

Es el caso de Igor Pogadaev, que buscaba desesperadamente detalles sobre el paradero de su esposa después de que ella fuera al concierto y dejara de responder a sus mensajes. No ha visto ningún mensaje de Yana Pogadaeva desde que le envió a su marido dos fotos del local de música Crocus City Hall, explicaba a la agencia Associated Press. Después de que Igor viera los informes de hombres armados abriendo fuego contra los asistentes al concierto, corrió al lugar pero no pudo encontrarla entre las numerosas ambulancias ni entre los cientos de personas que habían salido del lugar.

«Fui dando vueltas, busqué, pregunté a todos, mostré fotografías. Nadie vio nada, nadie pudo decir nada», dijo Pogadaev en un mensaje de vídeo. Observó las llamas salir del edificio mientras hacía llamadas frenéticas a una línea directa para familiares de las víctimas, pero no recibió información.

A medida que aumentaba el número de muertos el sábado, Igor recorrió los hospitales de Moscú y la región de Moscú en busca de información sobre los pacientes recién ingresados. Pero su esposa no estaba entre los 154 heridos reportados, ni en la lista de 50 víctimas que las autoridades ya han identificado, dijo.

Pogadaev se niega a creer que su esposa pueda ser una de las 137 personas que murieron en el ataque y aún no ha regresado a casa. «Ya no podía estar solo, es muy difícil, así que conduje hasta casa de mi amigo», dijo. «Ahora al menos estaré con alguien».

La ciudad vive una jornada de luto con todas las actividades sociales suspendidas. Se han cancelado eventos en instituciones culturales, se arriaron banderas y se suspendieron los espectáculos televisivos y los anuncios publicitarios, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

Respecto a la investigación policial en torno al atentado, no se ha informado por el momento de novedades más allá de la detención de los cuatro autores materiales, uno de los cuales es de origen checheno, como informó LA RAZÓN. Estado Islámico ha publicado un segundo vídeo en el que reivindica el atentado y muestra la imagen de los cuatro supuestos autores.

Los medios rusos difundieron vídeos que aparentemente mostraban la detención y el interrogatorio de los sospechosos, incluido uno que dijo a las cámaras que un asistente no identificado de un predicador islámico se le acercó a través de una aplicación de mensajería y le pagó para participar en la redada. Kyiv negó rotundamente cualquier participación y la filial afgana del grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad.

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses dijeron que habían confirmado la afirmación del afiliado del EI y pusieron todo su empeño el fin de semana en desvincular a Ucrania. «ISIS es el único responsable de este ataque. No hubo participación alguna de Ucrania», dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson.