Una ola de calor deja en Oriente Medio las noches mas calurosas jamás registradas

Las regiones de Jordania e Israel están experimentando un periodo de calor extraordinario, con temperaturas nocturnas que baten todos los registros hasta la fecha. La noche del pasado martes en Sedom, Israel, se alcanzó una temperatura mínima de 36°C, mientras que diversas áreas de Jordania registraron mínimas superiores a 35°C durante el lunes.

Este fenómeno se ha comenzando a denominar coloquialmente como "infernal" para referirse a las temperaturas superiores a 30 grados centígrados, destacando el impacto intensificado del cambio climático en la región. La ausencia de refrigerio nocturno expone a la población a riesgos significativos de agotamiento y complicaciones médicas.

En la capital jordana Amán, las temperaturas nocturnas se mantuvieron por encima de 31.8°C, mientras que localidades como Ghor es-Safi y Aqaba experimentaron mínimas de 35°C.

Situación crítica en cuanto a la temperaturas

La climatóloga Fayha al-Shibli describió ante el medio inglés The Guardian la sensación térmica como "caminar en una sauna permanente", subrayando la gravedad de la situación. “Quienes no pueden soportarlo son aquellos que no tienen aire acondicionado y los que trabajan en la calle, como limpiadores y albañiles”, explicó.

En muchos países europeos, las noches tropicales se refieren a temperaturas mínimas superiores a 20 °C, mientras que en España, que está más familiarizada con el calor extremo, los meteorólogos describen las noches superiores a 25 °C como ecuatoriales o tórridas.

El año 2025 ha establecido récords de intensidad térmica nocturna, con máximas diurnas cercanas a los 50°C. En el kibbutz Gilgal se registró un histórico pico de 49.7°C, mientras que Aqaba alcanzó 49.6°C en el puerto del Mar Rojo.