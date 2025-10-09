Omer Bartov, historiador Israelí: “Lo de Israel en Gaza no tiene precedentes en el siglo XXI”

La guerra entre Israel y Palestina ha calado a nivel mundial. El conflicto, uno de los más prolongados de la historia moderna, ha marcado la actualidad geopolítica. Hace dos años, concretamente el 7 de octubre de 2023, el gobierno de Gaza controlado por Hamás emprendió una bruta acción bélica contra Israel.

Desde entonces, las hostilidades no han parado de sucederse, y las consecuencias han sido los miles de fallecidos. Israel respondió y provocó la muerte de multitud de palestinos, con cifras que no pueden verificarse de manera independiente, ya que proceden del ministerio de Sanidad de Gaza y forman parte de la estrategia propagandística que no distingue entre civiles y combatientes.

A partir de aquí, las opiniones acerca del tema son muy diversas. Y es que los historiadores y expertos se han posicionado de un bando u otro según sus propias convicciones. En el caso de Omer Bartov, historiador israelí, sus ideas han ido cambiando con el paso del tiempo, es decir, lo que defendía en un principio ha ido tornando en una convicción totalmente contraria.

¿Quién es Omer Bartov?

Expertos de todo el mundo se han manifestado acerca de la situación en Palestina y uno de ellos es Omer Bartov. Se trata de un historiador israelí-estadounidense especializado en estudios sobre el Holocausto, genocidio y guerra moderna. Es uno de los principales expertos en genocidio a nivel mundial, según apunta el Museo del Memorial del Holocausto de Estados Unidos.

Nació en Israel y en la década de los 70 fue soldado del ejército israelí. Sin embargo, su carrera como docente le ha llevado a Estados Unidos, donde es desde el año 2000 profesor en la Universidad Brown.

El cambio de postura de Omer Bartov

En un primer momento, cuando Israel comenzó con los ataques a Palestina tras el incidente sufrido el 7 de octubre, el experto no calificaba como genocidio las acciones militares de Israel en Gaza. Sin embargo, con el paso de los meses, Bartov cambió radicalmente de posición, al igual que lo hicieron miles de entendidos sobre el tema.

Según explica en una entrevista para BBC Mundo, su cambio de parecer se produjo en a principios de mayo de 2024. Tal y como afirma, este cambio tuvo su origen con la entrada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Rafah. "Cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entraron en Rafah y desplazaron a cerca de un millón de personas a la zona de Al-Mawasi, un área sin infraestructura junto al mar, esto pareció indicar que se trataba de una operación con intenciones genocidas, intenciones que ya se habían expresado en octubre de 2023", explicaba el experto.

Unos actos que se han repetido con el paso de los meses hasta llegar a la actualidad. El historiador israelí apunta que se trata de una operación cuyo propósito final es el de expulsar a toda la población de la Franja de Gaza.

No existe una guerra, según el experto

Por otro lado, otra de las grandes declaraciones del experto tienen que ver con el concepto de "guerra". Según Omer Bartov, no existe guerra actualmente entre Israel y Palestina ya que, según dice, "terminó en junio de 2024".

"Desde aquel momento, Hamás no ha librado nada parecido a una guerra contra las Fuerzas de Defensa de Israel. De vez en cuando salen de un túnel y disparan algunos cohetes. Pero las FDI están usando tanques, artillería, aviones y barcos modernos para atacar Gaza. No están librando una guerra, sino una campaña de destrucción. Así que llamarlo guerra es totalmente inapropiado", declaraba.

Un conflicto sin precedentes

Tal es la magnitud del conflicto, que el experto cataloga la situación como "un conflicto sin precedentes en el siglo XXI". Además, según confirma en la entrevista, empieza a haber un consenso entre expertos.

"Obviamente hay algunos casos aislados pero con el tiempo se creó un consenso, y creo que la mayoría de los investigadores sobre genocidio dirían que esto es genocidio", apuntaba. Y es que la realidad es que a muchos les ha costado atribuir este concepto al conflicto, pero a día de hoy ya es una realidad.

Israel y Hamas alcanzan un acuerdo de paz

Tras dos años de escalada, Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo sobre la primera fase del plan de Donald Trump para Gaza. Así lo ha confirmado el propio presidente de Estados Unidos este miércoles, celebrando que se trata de un gran día para Medio Oriente.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás firmaron la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", confirmaba Trump.