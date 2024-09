El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González como "presidente legítimo" de Venezuela

La Eurocámara ha reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela en un gesto que no tiene ningún valor legal, pero sí simbólico y que supone una maniobra de presión del Parlamento Europeo para que las cancillerías europeas emprendan la misma senda. La moción ha obtenido 309 votos a favor y 201 en contra y 12 abstenciones.

Hasta el momento, ningún gobierno europeo ha reconocido a González como legítimo vencedor de los comicios que tuvieron lugar en julio, a pesar de que la Unión Europea tampoco ha dado este paso respecto a Nicolás Maduro, al considerar que se ha producido un pucherazo después de que el régimen chavista no haya entregado las actas de los comicios. Observadores internacionales como en centro Carter no han validado estas elecciones al considerar que no se han adecuado a los parámetros democráticos.

. Esta votación ha salido adelante gracias al voto a favor de los Conservadores y Reformistas de Giorgia Meloni y el grupo del primer ministro húngaro Viktor Orban, Patriotas por Europa, para la votación de una propuesta conjunta en la que se considere a González como “presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela” y a Corina Machado “como líder de las fuerzas democráticas de Venezuela”. Aunque en un primer momento parece que los socialistas europeos también eran partidarios de este reconocimiento, han preferido rebajar su posición y prefieren esperar al desarrollo de los acontecimientos.

No se sabe si la votación de esta resolución tendrá algún impacto en las capitales europeas que prefieren esperar antes de dar pasos en falso. En los pasillos comunitarios aún se recuerda como el reconocimiento mayoritario de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela no consiguió restar poder a Maduro y llevó a un callejón sin salida.

El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha subido el tono en las últimos días al describir al gobierno de Nicolás Maduro como “dictatorial y autoritario”. Tras la pausa veraniega, los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete , reunidos en la capital comunitaria, no tomaron ninguna decisión sobre Venezuela y prefirieron seguir analizando la situación. Según explicó Borrell, el margen de maniobra para imponer sanciones también resulta limitado ya que prácticamente toda la cúpula chavista se encuentra ya sancionada por los Veintisiete con la prohibición de visado y la congelación de sus bienes en suelo europeo. De momento, parece difícil incluir entre los castigados al propio Nicolás Maduro, ya que esto supondría romper cualquier puente de diálogo con las autoridades venezolanas.

En los últimos días, la represión del régimen chavista ha ido in crescendo. González se ha visto obligado a refugiarse en España, después de haber sido perseguido por el chavismo y dos ciudadanos españoles han sido arrestados tras haber sido acusados de intentar conspirar para asesinar a Maduro. Aunque el Congreso español sí ha reconocido a González como vencedor de las elecciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefiere esperar hasta finales de año cuando debe producirse el traspaso de poder tras los comicios.