Petro publica sus gastos para desvincularse del narco pero revela pagos en un burdel y tiendas de lujo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, autorizó la publicación de sus gastos personales para demostrar que sus ingresos son normales y no tiene vínculo alguno con el narcotráfico, lo que reveló pagos en tiendas de lujo en Estados Unidos y Europa e incluso en un burdel en Portugal.

La decisión de publicar sus gastos aparentemente está relacionada con la decisión del Departamento del Tesoro de EE.UU. de incluirlo junto con su esposa, Verónica Alcocer; su primogénito, Nicolás Petro Burgos y su ministro de Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton',tras acusarlo de ser un "líder del narcotráfico".

"He publicado mis cuentas desde el 2022 hasta la fecha, y quisiera que fuera desde más atrás, para que no quede duda de mis ingresos. Pueden investigar lo que quieran sobre ellas y comparar con mi declaración de renta que he hecho públicas también", manifestó Petro este martes en su cuenta de X.

Tras esa decisión, medios locales publicaron un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad gubernamental que articula el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que muestra los gastos del presidente.

El documento, anterior al 24 de octubre pasado, fecha en la que EE.UU. anunció la inclusión de Petro en la 'Lista Clinton', señala que "es deber de la UIAF velar por la seguridad financiera del presidente" tras alertas recibidas sobre "presuntas afectaciones" a las cuentas sel mandatario.

Dicho informe, clasificado inicialmente como "secreto", recopila "movimientos de entradas, salidas y saldos" y "operaciones en efectivo" reportadas desde 2023 hasta mediados de 2025 por el sector financiero a nombre de Gustavo Petro.

En esa relación aparecen desde pagos en hoteles, restaurantes, droguerías y heladerías, hasta abonos a una hipoteca y compras en tiendas en sus viajes al exterior, como El Corte Inglés, Zara, Saks Fifth Avenue y Nordstrom, y algunas de lujo, como Gucci, Prada o La Rinascente.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los medios locales, no tanto por su cuantía, de 209.969 pesos colombianos (unos 56 dólares de hoy) sino por el tipo de establecimiento, es un gasto que aparece registrado en mayo de 2023 en Ménage Strip Club, un club de entretenimiento para adultos en Lisboa.

El presidente estuvo en Portugal en una visita de trabajo el 6 y 7 de mayo de 2023, después de una visita de tres días a España.

Tras la publicación de sus gastos, Petro cuestionó a Noticias RCN, uno de los medios que se hizo eco del informe financiero, y le preguntó en X: "Algo que rechazar señores de RCN? ¿Encontraron que mis gastos son superiores a mis ingresos salariales y de regalías de mi libro?", sin hacer más comentarios.