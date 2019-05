¿Por qué no va a estallar una guerra entre Estados Unidos e Irán?

Pierre Phalavi, profesor de estudios de defensa en el Royal Military College de Canadá, explica a LA RAZÓN por qué considera que una guerra directa entre Estados Unidos e Irán no figura entre las prioridades del presidente Donald Trump. El experto asegura que la estrategia americana pasa por aislar al país persa en el plano militar, económico y reducir su influencia en regional, donde Teherán está involucrada en la guerra de Yemen y en Siria.

¿Cómo interpreta los últimos movimientos de EE UU con respecto a Irán?

Hay muchas maneras de interpetrar este movimiento en Irak. La que más se escucha es que Washington está pensando iniciar un conflicto directo con Irán, pero yo no compro esa explicación, es demasiado simplista. No creo que Trump quiera una guerra, no le interesa. Sin embargo, dada la asimetría del conflicto, cualquier cálculo erróneo en la escalada de tensión puede dar lugar a una guerra no deseada. Lo que sí prentede Washington es aislar a Teherán y reducir su presencia regional para que la actividad de Irán se limite a sus fronteras. Hay una segunda explicación. Israel y Arabia Saudí están buscando un buen motivo para empezar una guerra con Irán. En este contexto, los últimos movimientos de EE UU tienen como objetivo crear una fuerza de intermediación entre estos dos campos para evitar una escalada mayor de tensión que pueda acabar en guerra.

¿Quiere EE UU un cambio de régimen en Irán a toda costa?

Gente como Mike Pompeo y John Bolton, con mucho peso en la Casa Blanca, desean un cambio de régimen; al contrario que Trump, que es un defensor del aislacionismo de EE UU en política exterior. Ya han intentado un cambio de régimen en Venezuela y no les ha funcionado. De momento, lo que Trump pretende es aislar a Teherán desde el punto de vista militar, político y económico, y eso lo está haciendo con la reimposición de sanciones, pero no creo que ni con unas sanciones más duras se produzca ese cambio. Los iraníes, incluso los opositores, se unirían en torno al régimen. Cerrarían filas y defenderían al régimen, lo que acabaría reforzando a las autoridades en lugar de debilitarlas. Dicho esto, las sanciones de EE UU están funcionando bien desde el punto de vista económico, están haciendo mucho daño, pero eso no significa que vaya a haber cambios internos. Ya no se pueden cambiar regímenes como se hacía durante la Guerra Fría.

-¿Cree que Irán se atreverá a cerrar el Estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte del petróleo que sale del Golfo Pérsico al resto del mundo?

-Uno de los objetivos de las sanciones americanas es reducir al máximo las exportaciones de petróleo iraní, pero Irán tiene varias maneras de darle la vuelta a esa situación. Un escenario es que Irán puede usar su posición geopolítica para cerrar el Estrecho de Ormuz y poner presión a la comunidad internacional. Pero Irán no querría hacer una cosa así porque se vería también perjudicada como exportadora de petróleo. Sólo cerraría ese paso estratégico si llegara un momento en el que Teherán se viera impedida a exportar su petróleo. Este escenario es el que ha empujado a la administración de Trump a enviar un portaaviones a la zona. Hay preocupación de que el transporde de crudo es la zona se pueda ver interrumpida.