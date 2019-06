El mundo de hoy ha cambiado bastante con respecto al que era hace cinco años. Una prueba se puede ver en las celebraciones que hoy han comenzado en Reino Unido para recordar el desembarco de los aliados. En ellas no estará presente el líder ruso Vladimir Putin, que no ha sido invitado en el 75 aniversario de la invasión en Normandía en la Segunda Guerra Mundial, también conocida con el Día D.

Por primera vez desde 2004, cuando se conmemoró el 60 aniversario del Día D, el mandatario ruso no estará presente en el encuentro con otros dirigentes mundiales. Putin sí que asistió a los homenajes de 2014, cuando ya se había producido la invasión de Crimea por parte de Moscú y el inicio de la estrategia beligerante de Rusia con Ucrania.

En los actos de hoy en la ciudad británica de Portsmouth y en la costa de Normandía, en Francia, están citados Donald Trump, Theresa May y Emmanuel Macron, entre otros. Otros países que participaron en el desembarco de Normandía han enviado a altos cargos, como Polonia, Noruega, Dinamarca, Grecia o Eslovaquia, entre otros.

Las tropas aliadas embarcaron en Portsmouth, en Reino Unido, el 5 de junio de 1944 y el desembarco en las costas francesas se produjo un día después. En ese lugar se citaron en 2014 el entonces presidente Barack Obama, la canciller Merkel, el presidente Putin y la reina Isabel II.

Las relaciones de Estados Unidos y Reino Unido con Rusia no atraviesan su mejor momento. En cambio, las relaciones entre Rusia y China se siguen fortaleciendo. Una prueba más es la visita de hoy del presidente Xi Jinping a Moscú, donde será recibido por Putin.

Las tensiones internacionales derivadas de las guerras comerciales y el impulso de los nacionalismos en Europa parecen haber enturbiado los ánimos y distanciado a los líderes mundiales incluso en algo que tanta unanimidad suscita como el combate al nazismo.

Trump no tomará hoy la palabra en el Parlamento británico, como sí hizo hace cinco años con Obama en la celebración de los 70 años de Normandía. Macron no acudirá a la histórica playa donde se produjo el desembarco de 1944 (se quedará en París) y la primera ministra británica Theresa May está a punto de abandonar el cargo.