La prensa británica ataca a España por su pasividad en Defensa: "No está lista para otro conflicto militar"

La subida del gasto en Defensa está generando una nueva polémica y controversia en la política española. Pese a que España es uno de los países de la OTAN que menos invierten en materia militar, las promesas sobre el incremento de inversión parecen no gustar en el Congreso, sobre todo sin Presupuestos Generales del Estado aprobados. Esto provoca que el ejército español no pueda mejorar con respecto a otros territorios europeos, e incluso, críticas internacionales. Como es el caso de la prensa británica, que ataca a España y piensa que "no está preparada para otra gran guerra".

Se trata de un informe reciente que ha puesto bajo la lupa la capacidad del ejército español para afrontar una posible amenaza bélica. Un estudio realizado por diferentes analistas británicos y publicado en el medio The Local, que asegura que nuestro país, pese a formar parte de la OTAN y tener una estructura militar consolidada, el análisis señala importantes carencias en su poder defensivo.

Algo que llama la atención, puesto que España ocupa el puesto 17 entre 145 países según la clasificación de Global Firepower que encabeza Estados Unidos, Rusia y China. Pero lo cierto es que nuestro país es uno de los que menos invierten en Defensa a día de hoy de toda la Alianza Atlántica, muy lejos del objetivo del 2% que tanto ha estado buscando el Estado para las Fuerzas Armadas.

Expertos de Reino Unido creen que España "no está preparada para otra guerra" y su defensa es "débil y podría verse comprometida"

España destina algo más de 15.000 millones de euros de presupuesto en Defensa, lo que supone un 1,28% de su Producto Interior Bruto (PIB). En 2021, solo era del 1,02%, pero esa subida todavía no le vale ni siquiera para salir de la cola del gasto militar europeo. Hasta Eslovenia y Luxemburgo, con un 1,29%, y Bélgica, con un 1,3%, que ya de por sí son porcentajes bajos, están por encima de nuestro país.

El análisis destaca que España cuenta con 226.000 efectivos militares, de los cuales solo 133.000 están en activo. Representa nada más que el 0,3% de la población, lo que la sitúa en el puesto 28 a nivel mundial en cuanto a personal disponible. También dispone de 15.000 soldados de reserva, ocupando el puesto 68 en ese ámbito.

El informe resalta que el plan rearme de España, para equiparar el gasto europeo, puede no ser suficiente, lo que le hace "no estar preparada". Así, los analistas concluyen que "España no está preparada, y "su capacidad de defensa podría verse comprometida en un conflicto de gran envergadura".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que garantizará el compromiso de España para aumentar el gasto en defensa en el Consejo Europeo que comienza este jueves, una cumbre clave en el rearme de la UE y tras la que comparecerá en el Congreso para informar de los detalles del debate comunitario sobre este asunto.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete analizarán la situación de la guerra de Ucrania después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, acordaran iniciar el proceso de paz con un alto el fuego parcial que se centre inicialmente en infraestructura y energía.

Sánchez, según fuentes del Gobierno, insistirá en la necesidad de una paz justa y duradera y en que Ucrania forme parte de las negociaciones de paz, como cree que debe estar presente igualmente Europa. En medio de ese debate, el jefe del Ejecutivo ya dejó claro en la cumbre extraordinaria de la UE celebrada en la primera semana de marzo que España va a cumplir con su compromiso de llegar al 2 % de su PIB en gasto en defensa.