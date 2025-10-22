Putin supervisa maniobras con misiles balísticos intercontinentales, submarinos nucleares y aviación estratégica

El presidente Vladímir Putin encabezó este miércoles un ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas rusas por tierra, mar y aire, pocas horas después de que se aplazara la esperada cumbre de Budapest con el presidente estadounidense Donald Trump. “Hoy tenemos ejercicios rutinarios, insisto, rutinarios, sobre el empleo de las fuerzas nucleares”, señaló Putin en un vídeo difundido por el canal oficial de Telegram del Kremlin. Según el servicio de prensa del Kremlin, el entrenamiento -dirigido personalmente por Putin desde el Centro de Situación del Kremlin- incluyó lanzamientos de práctica de misiles balísticos intercontinentales y misiles de crucero.

Un misil balístico intercontinental Yars fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk hacia el polígono de Kura, en la península de Kamchatka. Simultáneamente, un submarino nuclear de misiles balísticos Bryansk disparó un misil Sineva desde el mar de Barents.

En la operación también participaron aviones estratégicos Tu-95MS, que lanzaron misiles de crucero desde el aire, bajo la supervisión del Centro Nacional de Control de la Defensa de Rusia.

El Kremlin informó que el objetivo principal del ejercicio fue evaluar la preparación de los órganos de mando militar y las habilidades prácticas del personal operativo para organizar el control de las tropas subordinadas.

“Hoy tenemos previsto, quiero señalar, un ejercicio planificado sobre control de la fuerza nuclear. ¡Manos a la obra!”, declaró Putin al dirigirse a los mandos militares. Tras varias horas de simulaciones, el Ministerio de Defensa confirmó que todas las tareas de entrenamiento fueron completadas con éxito.