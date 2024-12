Qué está pasando en Nueva Jersey, Estados Unidos, y qué esconden los drones voladores

Ha pasado cerca de un mes desde que los ciudadanos de Nueva Jersey y otros estados de la costa este de Estados Unidos, se vieran sorprendidos por primera vez por un inquietante grupo de luces que brillaban en el cielo nocturno, y que resultaron ser drones. Estos avistamientos se han hecho cada vez más comunes, y han generado gran inquietud entre una población que está recibiendo pocas respuestas por parte de las autoridades.

De acuerdo con la 'CNN', los primeros avistamientos habrían tenido lugar en torno al 18 de noviembre en el condado de Morris, Nueva Jersey. Desde entonces se han contabilizado miles de drones no identificados en los cielos de Nueva York, Pensilvania, Massachusetts, Virginia, Connecticut y Nueva Jersey.

¿Cuál es su objetivo?

El gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre la posible función de los mismos, aunque las aeronaves no identificadas han hecho saltar las alarmas tras ser localizadas en lugares estratégicos como la base de investigación militar Arsenal de Picatinny, la Estación Naval de Armas Earle, o el Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York. Sobre este último incidente se pronunció la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, quien afirmó que "esto ha ido demasiado lejos", reclamando un mayor papel de las agencias de inteligencia.

¿Son peligrosos?

Las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos publicaron el pasado lunes un comunicado conjunto con algunas de las conclusiones derivadas de la investigación que se inició tras los avistamientos. En el mismo, el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, y la Administración Federal de Aviación, y el Departamento de Defensa apuntaban a que pese a comprender la preocupación generada a raíz del tema, "no hemos identificado nada anómalo y no evaluamos que la actividad hasta la fecha presente un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública en el espacio aéreo civil de Nueva Jersey o de otros estados del noreste".

¿Quién está detrás de los drones?

Ha habido mucha especulación sobre quién se encontraba detrás del manejo de los drones, ya que se llegó a hablar de potencias extranjeras, o civiles. En el comunicado mencionado anteriormente, las agencias estadounidenses han precisado que tras examinar los datos técnicos y otras informaciones aportadas por la ciudadanía, han determinado que "los avistamientos hasta la fecha incluyen una combinación de drones comerciales legales, drones de aficionados y drones de las fuerzas del orden, así como aeronaves tripuladas de ala fija, helicópteros, y estrellas que se reportaron por error como drones".

El escrito también ha hecho mención de los avistamientos en las proximidades de instalaciones militares del ejército de Estados Unidos, reconociendo que en efecto se han producido, y destacando que "no son nuevos". Aunque no han querido hacer más revelaciones, sí han agregado que el "Departamento de Defensa se toma muy en serio el acceso no autorizado a su espacio aéreo". Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estado Unidos, también quiso descartar la hipótesis de la injerencia extranjera, aseverando que las autoridades federales "no saben de ninguna participación extranjera".