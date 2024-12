Trump insta a actuar ante la aparición de drones no identificados sobre EEUU: "Háganselo saber a la gente, ahora"

Las múltiples apariciones de drones no identificados en distintos puntos de la costa este de Estados Unidos ha hecho saltar las alarmas de distintos sectores de la población, pese a los múltiples intentos del gobierno saliente de mandar un mensaje tranquilizador. Postura que choca con la del presidente electo, Donald Trump.

Decenas de vídeos publicados en las redes sociales evidencian la presencial de dichas aeronaves, a menudo identificables por sus luces, y cuya actividad ha sido registrada en al menos 5 estados, desde el 18 de noviembre. Estos son Massachusetts, Pensilvania, Maryland, Virginia o Connecticut, entre otros, y han llegado a paralizar de forma temporal la actividad del aeropuerto internacional de Stewart en Nueva York, según informa la 'CNN'.

Los demócratas exigen medidas

Los avistamientos han generado gran inquietud tanto entre los estadounidenses, como en sus representantes políticos. Precisamente, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha sido uno de los primeros miembros de Partido Demócrata en pronunciarse al respecto, asegurando que "esto ha ido demasiado lejos", y solicitando a la inteligencia estatal que iniciase una investigación para "abordar este problema" con otras fuerzas federales.

En la misma línea, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, pidió el domingo que se adoptaran nuevas medidas para facilitar a las autoridades federales, estatales, y locales que trabajasen juntas para detectar, y "derribar" los drones, en caso de ser necesario.

El presidente electo, Donald Trump, como viene siendo habitual, recurrió a sus redes sociales para manifestarse sobre el asunto y urgir a las autoridades a derribar a las aeronaves no identificadas: "Misteriosos avistamientos de drones en todo el país. ¿Puede esto realmente estar sucediendo sin el conocimiento de nuestro gobierno? ¡No lo creo! Háganselo saber a la gente, ahora. De lo contrario, ¡¡¡derríbenlos!!!", escribió en 'Truth Social'.

"No hemos visto nada inusual"

Desde la Administración Biden y distintas agencias gubernamentales han querido incidir en la idea de que no se ha detectado "ninguna actividad inusual" a raíz de los avistamientos. En declaraciones a la 'CNN', el secretario de Seguridad Nacional, Alejando Mayorkas, ha asegurado: "Déjenme calmar esos nervios. No hemos visto nada inusual, ninguna actividad inusual. No tenemos conocimiento de ninguna amenaza".

Unos días antes el Departamento de Seguridad y el FBI publicaron un comunicado conjunto sobre los drones, en el que sostenían que no contaban con evidencia en ese momento"“de que los avistamientos reportados representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública o que tengan un vínculo con entidades extranjeras”. En el mismo también confirmaron su intención de desplegar personal y tecnología para investigar esta situación y confirmar si los avistamientos reportados "en realidad se trata de drones o aeronaves tripuladas o avistamientos inexplicables".

Aunque no se han registrado incidentes, lo cierto es que desde el mes pasado, estas aeronaves se han aproximado a algunos lugares estratégicos en el país, como la base de la Marina Estación Naval de Armas Earle, el Arsenal de Picatinny, una instalación de investigación militar, embalses, o uno de los campos de Golf de Donald Trump, de acuerdo con la 'CNN'.