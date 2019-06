¿Qué fue de los líderes de la protesta de Tiananmen?

Las protestas y posterior matanza de Tiananmen dejaron algo más de 10.000 muertes a su paso. Esta parte de la historia china de la que se cumplen ahora tres décadas rompió en pedazos la vida de miles de personas y supuso un punto y aparte en la historia de las represiones modernas. Aunque algunos perecieron en su intento de luchar contra el férreo régimen comunista, algunos de los líderes de esta protestas estudiantil a favor de democracia y libertades políticas han sobrevivido para narrar lo qué sucedió durante los convulsos días de junio 1989.

El diario británico “The Times” ha hablado con cinco de ellos. Todos coinciden en algo: fue un episodio deleznable que jamás puede volver a repetirse. A pesar de ello, China continúa refiriéndose a dicha actuación como “correcta”.

WANG DANG (50 años)

En 1989, era un joven estudiante de Historia en la Universidad de Pekín. Hoy, a sus 50 años, recuerda cómo tan solo un mes después de la matanza fue arrestado y sentenciado a 4 años de prisión por el mero hecho de estar allí aquel día. Wang pudo salir de la cárcel en 1993, pero lo enviaron de vuelta bastante pronto. En 1995 fue sentenciado de nuevo por alterar el orden público. No fue hasta 1998 cuando pudo volver a pisar la calle. Fue entonces decidió dejar China para estudiar en la Universidad de Harvard. Tras muchos años trabajando como profesor en Taiwán comenzó a participar con el “think tank” estadounidense con sede en Washington, Dialogue China. Según Wang, “el movimiento no tuvo éxito entonces pero se trata de una causa inacabada. No puedo rendirme o habré fallado a todos aquellos que dieron la vida”.