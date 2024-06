¿Qué ocurre durante un "balanceo holandés" cuando viajas en avión?

La Administración Federal de Aviación (FAA, sigla en inglés), responsable de la seguridad y la normativa de aviación en Estados Unidos, describe el "dutch roll" o balanceo holandés como una oscilación "dinámicamente estable en un avión pero que no es segura debido a la naturaleza oscilatoria". Cuando un fenómeno así se produce durante un vuelo, el avión se inclina de lado a lado y se mueve de izquierda a derecha en forma de ocho, alterando la estabilidad del aparato.

El "dutch roll" suele producirse de forma más acusada a bajas velocidades y altitudes elevadas. Según los expertos en aviación, este fenómeno es más habitual en aeronaves con una estabilidad direccional y lateral alta. Las alas en flecha y una cola pequeña pueden aumentar la propensión a experimentar "dutch roll".

Entre las causas recurrentes de este fenómeno se citan las turbulencias, las maniobras bruscas y los cambios repentinos en la velocidad del aire. Si no se aborda, la oscilación puede volverse más exagerada y generar un ciclo de retroalimentación peligroso.

Durante un "dutch roll", los pasajeros sufren la incomodidad del movimiento del avión, que puede quedar en peligro si resulta demasiado brusco debido a las grandes cargas aerodinámicas que origina sobre su estructura. Según Jeff Guzzetti, ex investigador de accidentes de la FAA citado por The New York Times, la mayoría de los aviones modernos, incluido el Max, tienen equipos para amortiguar sus efectos.

Según Boeing, "los balanceos holandeses son causados ​​por cualquier acción asimétrica, como el viento o las órdenes del piloto, provocando una serie de oscilaciones que continuarán hasta que el movimiento se corrija por sí solo o por la acción del piloto.

La FFA está investigando el último incidente de este tipo sufrido por un avión de Southwest Airlines durante un vuelo de un avión Boeing 737 Max 8 en mayo, que volaba a una altitud de 34.000 pies desde Phoenix a Oakland, California. Los miembros de la tripulación de vuelo experimentaron un balanceo holandés. Ninguno de los 175 pasajeros a bordo ni miembros de la tripulación resultó herido. Tras aterrizar y la correspondiente inspección, Southwest "descubrió daños en los componentes estructurales", dijo la junta de seguridad. La FAA describió los daños como “sustanciales” en su informe preliminar.

Este peculiar nombre, dice la agencia AP, proviene del parecido que existe con los movimientos de los patinadores artísticos holandeses sobre el hielo.