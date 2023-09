Por qué Zelenski ha destituido al ministro de Defensa de Ucrania cuando la contraofensiva comienza a dar sus frutos

El presidente Volodimir Zelenski anunció este domingo la destitución del ministro de Defensa Oleksii Reznikov, después de que este departamento se haya visto afectado por una serie de escándalos de corrupción que han manchado la imagen de Reznikov y de las Fuerzas Armadas. La destitución se produce en medio de una contraofensiva militar contra Rusia que ha suscitado las críticas de altos funcionarios de Estados Unidos y que según Zelenski ha comenzado a dar sus frutos estos últimos días al romper la primera línea de defensa rusa en la región de Zaporiyia.

Reznikov, un ex abogado que ayudó a anular la elección del candidato presidencial pro-Kremlin Viktor Yanukovich durante la Revolución Naranja en 2004, ha sido una pieza importante durante la guerra a la hora de asegurar miles de millones de dólares en equipamiento militar procedentes de los aliados occidentales. Pero los escándalos de su departamento han acabado sepultando su papel al frente de Defensa.

Reznikov fue señalado en enero por la compra de alimentos por parte de su ministerio a precios más altos de lo normal. Informaciones posteriores desvelaron corrupción en la compra de uniformes para los soldados en invierno con el precio inflado y con telas que finalmente no eran para soportar bajas temperaturas. Más recientemente han aparecido escándalos sobre la evasión del servicio militar obligatorio por parte de miles de ucranianos que pagaron a funcionarios corruptos para no ir al frente. Todo ello habría contribuido a que su posición sea cada vez más insostenible, a pesar de no estar personalmente implicado en ningún escándalo.

Según el diario Kyiv Post, se le podría destinar a Londres como embajador en Reino Unido.

En su discurso, Zelenksi pidió darle "un nuevo enfoque" al ministerio que lideró Reznikov desde antes de que tuviera lugar la invasión rusa, en febrero de 2022. "Oleksiy Reznikov ha pasado por más de 550 días de guerra a gran escala. Creo que el ministerio necesita un nuevo enfoque y otras formas de interacción tanto con los militares como con la sociedad en general", agregó el presidente sobre la decisión.

Recientemente, el líder ucraniano despidió a todos los jefes regionales de reclutamiento militar después de indicios de que algunos habían comprado propiedades de lujo en el extranjero. Los señalados por corrupción fueron reemplazados con soldados que tienen experiencia en el campo de batalla.

El ministro destituido ha sido el negociador de Ucrania en foros internacionales y ha tenido desde el principio un asiento en la mesa de la OTAN, lo que le ha permitido estar en estrecho contacto con los jefes de defensa de toda la alianza, particularmente con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. Según Politico, los dos hablan habitualmente por teléfono y se reúnen en las citas mensuales del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

Reznikov ha dicho este mismo lunes que la guerra le supone al Estado un desembolso de unos cien millones de dólares al día, más de 92,5 millones de euros, poniendo así en valor la contribución del Estado, y ha rechazado la idea de que el Ejército ucraniano se nutra tan solo de las donaciones de voluntarios y terceros países. "Es injusto presentar reclamaciones contra los dirigentes político-militares", ha manifestado Reznikov, quien ha recalcado estos fondos se consiguen gracias al trabajo y los impuestos de la población local.