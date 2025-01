Cuando el racismo no es solo contra las personas negras: "Hay que matar a los blancos, no existe la paz con ellos"

El racismo es uno de los problemas sociales más extendidos a lo largo del planeta. Siglos y siglos de colonialismo, supremacismo o discriminación en cualquier parte del mundo que hasta día de hoy, continúa teniendo lugar. Casos en los últimos años como la muerte de George Floyd a manos de un policía estadounidense o el asesinato de Nahel, un adolescente en Francia, ponen el foco en un serio problema que no deja de acentuarse pese a los movimientos y medidas establecidas. No obstante, la violencia racial no solo tiene lugar hacia las personas negras, sino también de negros en contra de los blancos. Sobre todo en África.

Algo que tiende a pasar desapercibido, un tema tan serio que no hay que pasar por alto. Si bien es cierto que las cifras no son tan elevadas, sí es verdad que se dan casos de tal calibre en el que los blancos puedan sufrir acoso, burlas, y en definitiva discriminación, llegando incluso a producirse agresiones o asesinatos.

Esto es algo visible en países africanos como Sudáfrica, donde las personas de raza negra son clara mayoría y los blancos ocupan menos de un diez por ciento. Incluso, en 2018 ya se convocó una histórica huelga masiva de personas de raza blanca, acusando al Gobierno en aquel entonces de "discriminación racial contra la minoría de origen europeo". Años más tarde, la situación parece que no mejora.

Asesinatos de blancos en África, más común de lo que se piensa: los granjeros, objetivo más común

El ejemplo más sonoro de los últimos años es el número de asesinatos de forma violenta de granjeros blancos, quienes poseen la gran mayoría de las granjas nacionales. En 2020, varios granjeros de la comunidad blanca fueron asesinados en varios puntos de Sudáfrica, provocando una oleada de protestas que pedían represalias contra los culpables en Senekal, ciudad sudafricana. Y en 2023, cinco africanos asesinaron a un niño de catorce años que intentaba defender a su madre en una grande de Gauteng, al norte del país.

Mientras Donald Trump, presidente electo de EEUU, acusaba en su anterior legislatura al país de "asesinatos a gran escala de granjeros por ser blancos", los datos de Africa Check auguran que las personas de raza blanca representan alrededor de un 2% de las víctimas de asesinato. También Elon Musk, que formará parte del gabinete Trump en su nueva legislatura y nació en Pretoria, la capital ejecutiva de Sudáfrica, ha denunciado en varias ocasiones a través de Twitter que el país africano se busca un "genocidio blanco".

Los ataques más recurrentes se dieron en un periodo que oscilaba entre 2015 y 2017, cuando según las autoridades gubernamentales, ocurrieron más de 20.000 asesinatos por este motivo (aunque no especificaba la raza de dueños o trabajadores asesinados).

Y más allá de cifras, también está la incitación a la violencia. El líder de los Luchadores por la Libertad Económica (boinas rojas, EFF), Julius Malema, un partido extremista fundado por el sector más crítico y radical del CNA (Congreso Nacional Africano, partido gobernante en Sudáfrica durante los últimos treinta años), basó su programa político previo a las elecciones de mayo de 2024 en "expropiar las tierras de los blancos", tratando de calar en los más radicales y extremistas del país.

"No es normal que una minoría blanca posea la mayoría de las tierras". El partido contó con algo más de 1,5 millones de votos en los comicios, casi un 10% del total, y su discurso de "revolución" continúa a fecha de de hoy. Hace unas semanas, Malema defendía "la revolución contra la minoría supremacista blanca" y que "una de las dos razas debe morir". "La afirmación de que la mayoría negra africana y la clase blanca dominante y capitalista deben convivir pacíficamente es falsa. Pare revertir el supremacismo blanco se requiere usar la violencia".

No es la única polémica relacionada con este grupo político, y en especial, por su líder. En 2023, ya generó controversias al dejar declaraciones en algunas entrevistas como "no matar a los blancos, solo por ahora, quizás más adelante". También ha pedido destruir todos los monumentos y estatuas relacionados con la historia de los blancos sudafricanos durante su carrera política, reflejando el fanatismo del partido.

Lo cierto es que el extremismo contra las personas blancas es común a día de hoy, a pesar de que el CNA continúa en el poder pese a perder la mayoría absoluta por primera vez desde 1994 gracias al apoyo "histórico" con la Alianza Democrática (AD), dirigida por el sudafricano blanco John Steenhuisen.

Los albinos, asesinados en África por "ser blancos": la otra cara del racismo lejos de Occidente

Pero Sudáfrica no es el único caso. En Tanzania, los albinos se enfrentan a numerosos prejuicios y peligros mortales. Sin ir más lejos, alrededor de un centenar de personas blancas han sido asesinadas en este país, mientras que solo han sido condenados en torno a la décima parte de estos homicidios, según el grupo "Bajo el Mismo Sol".

En Malawi, asesinar a una persona blanca o albino incluso puede ser recompensado. Otro caso llamativo es el de Zimbawue, donde las personas con esta alteración genética se consideran "sope", que significa espíritu o fantasma vengativo. Y en Madagascar, se registraron más de cuarenta ataques contra albinos entre 2020 y 2022.

En total, la ONU ha registrado denuncias por ataques, agresiones o asesinatos contra blancos y albinos en al menos una treinta de países de África. Tal y como explica la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. algunos curanderos africanos llevan a cabo prácticas rituales utilizando dientes, huesos, genitales y otras partes del cuerpo de los albinos.

Otros creen que las partes del cuerpo de personas con esta condición tienen poder en proporción a la juventud de la víctima y la intensidad de sus gritos. Y en el África subsahariana, se cree que uno puede curarse del afecciones como el VIH o el SIDA si viola y practica una profanación ritual en una niña con albinismo.