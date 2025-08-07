Reaparece intacto el cadáver de un hombre que desapareció en Pakistán en 1997: esta fue su fatal suerte

El 31 de julio, en el glaciar Lady Meadows de la región montañosa de Kohistán, en el norte de Pakistán, fue hallado el cuerpo intacto de Nasiruddin, un hombre que desapareció en 1997 tras caer en una grieta mientras caminaba con su hermano. Tenía 31 años en el momento de su desaparición, trabajaba como agricultor y era padre de dos hijos pequeños. La tragedia ocurrió tras una disputa familiar que lo llevó a abandonar su hogar temporalmente. En su intento por encontrar refugio en las montañas, el destino lo sorprendió con una caída fatal en una zona de difícil acceso, donde quedó sepultado por el hielo durante casi tres décadas.

El hallazgo fue realizado por un grupo de pastores locales que recorrían la zona en busca de pastos frescos para su ganado. Al notar una figura parcialmente expuesta entre el hielo, se acercaron y descubrieron el cuerpo sorprendentemente bien conservado. La ropa que vestía Nasiruddin permanecía intacta, sin señales de deterioro, y su tarjeta de identificación nacional aún se encontraba en el bolsillo de su chaqueta. “Ni siquiera tenía la ropa rasgada”, relató Omar Khan, uno de los testigos del descubrimiento, quien aseguró que el cuerpo parecía haber sido congelado en el tiempo, como si la tragedia hubiese ocurrido apenas días atrás.

Durante casi treinta años, la familia de Nasiruddin mantuvo viva la esperanza de encontrarlo, negándose a aceptar su desaparición como definitiva. Su sobrino, Malik Ubaid, recordó con emoción los numerosos intentos por localizarlo, incluyendo expediciones familiares al glaciar y súplicas a las autoridades locales para obtener ayuda. Sin embargo, la falta de recursos técnicos, como drones, equipos de escalada o sensores térmicos, hizo imposible cualquier operación de rescate. “Finalmente, hemos obtenido cierto alivio tras la recuperación de su cadáver”, declaró.

El cuerpo fue enterrado al día siguiente del hallazgo, en una ceremonia íntima que reunió a familiares, vecinos y miembros de la comunidad local.

El deshielo, un problema que revela secretos

Más allá del drama humano, el caso de Nasiruddin pone en evidencia los efectos del cambio climático en Pakistán, país que alberga más de 13.000 glaciares, la mayor concentración fuera de las regiones polares. El aumento sostenido de las temperaturas ha acelerado el deshielo en regiones como Khyber-Pakhtunkhwa y Gilgit-Baltistán, provocando la aparición de cuerpos, artefactos, y estructuras que habían permanecido ocultos durante décadas bajo capas de hielo milenario.

Este fenómeno no es aislado. En los últimos años, se han encontrado restos humanos en glaciares de Perú, Nepal y Suiza, muchos de ellos pertenecientes a montañistas desaparecidos, soldados de guerras pasadas o pobladores locales.