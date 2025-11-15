"Regalo para Putin": la campaña ciudadana que rompe récords para comprar un misil de largo alcance

Una curiosa iniciativa bajo el nombre "Regalo para Putin" ha logrado recaudar más de 700.000 dólares en tiempo récord para la compra de un misil Flamingo. Como recoge el medio Idnes, el proyecto fue lanzado el pasado 10 de noviembre y cuenta con sello checo.

"Darek pro Putina" (Regalo para Putin en checo) tenía la intención de recolectar 12,5 millones de coronas (unos 595.000 dólares), con el fin de adquirir y entregar el proyectil a Ucrania, que tras cerca de cuatro años sigue haciendo frente a la invasión rusa. No obstante, la cooperación ciudadana sobrepasó las expectativas, alcanzando los 16,1 millones de coronas (756.700 dólares) en menos de 48 horas, gracias la participación de más de 8.000 donantes.

Como apunta el Kyiv Indepent, el Flamingo se trata de un misil de fabricación nacional producido por la compañía ucraniana Fire Point, y descrito por el presidente Volodimir Zelenski como uno de los más exitosos con los que cuenta el país en la actualidad. Fue creado en respuesta a las reticencias de los países socios de enviar misiles de largo alcance. Así, el Flamingo puede alcanzar objetivos ubicados a 3.000 kilómetros, viajando a una velocidad de 900 kilómetros por hora, y con capacidad de transportar una ojiva de hasta 1150 kilogramos.

Misiles de fabricación nacional

En un comunicado, Darek pro Putina aclaró que "los misiles utilizan un motor a reacción, originalmente destinado al avión de entrenamiento Aereo L-39 Albratros, del cual Ucrania posee un amplio stock". Además el Flamingo es "resistente a armas que afectan a la electrónica y utiliza sistemas GPS especiales resistentes a las interferencias".

Un portavoz de la Fire Point ha asegurado que la compañía está dispuesta a proporcionar un segundo misil en forma de donación. El primero de ellos será rebautizado como DANA 1, en honor a la física nuclear y política Dana Drabova, que murió recientemente, y el segundo recibirá el nombre de DANA 2. "Tras el pago, el misil será entregado a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ellas decidirán la fecha de su uso y determinarán el objetivo", agregaron desde la compañía.

Por su parte, la iniciativa afirma que creará una encuesta para decidir en qué se destinarán los fondos adicionales recaudados, que ascienden a 3,5 millones de coronas, y equivalente a 166.000 dólares.

"Regalo para Putin" ha impulsado con anterioridad campañas similares, recaudando fondos para la compra de lanzacohetes, tanques, e incluso el helicóptero estadounidense Black Hawk. Al igual que con el misil Flamingo, con el fin de entregarlos al ejército ucraniano para que puedan hacer uso de los mismos durante la guerra.