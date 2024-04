Reino Unido entrega por primera vez a Ucrania bombas de precisión “anti-hackeos” guiadas con láser

El Reino Unido va a enviar a Ucrania sus bombas guiadas de precisión Paveway IV, que destacan especialmente por su eficacia, y que ayudarán a las tropas ucranianas a equilibrar sus fuerzas con Rusia.

La Royal Air Force utilizó por primera vez el Paveway IV en Afganistán y las poseen actualmente países como Estados Unidos o Arabia Saudita. Se pueden montar en distintos tipos de aviones, entre ellos los F-16, y no está claro en qué modelos se van a instalar en la guerra de Ucrania.

Según The Telegraph, las bombas "podrían instalarse en los aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense que llegarán en meses o en sus aviones más antiguos de la era soviética".

Cómo funcionan estas bombas

Este tipo de bombas están incluidas en el paquete de ayudas que el pasado 23 de abril anunció el primer ministro británico, Rishi Sunak, al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, y que es el mayor envío de armas enviado por Londres a Ucrania desde el inicio de la invasión por parte de Rusia, en febrero de 2022.

Según explica el medio especializado The War Zone, las Paveway IV, fabricadas por Raytheon UK, se basan principalmente en un cuerpo de bomba altamente explosivo de 500 libras de peso (227 kilos). La característica más notable del arma es su paquete de guía de modo dual, en el que el buscador láser estándar que normalmente se encuentra en la serie Paveway se complementa con un sistema de navegación inercial (INS) asistido por GPS.

Esto proporciona un grado significativo de versatilidad. Las versiones anteriores de la familia Paveway de bombas guiadas por láser requerían que el objetivo fuera atacado con láser, ya sea a través de un designador en el avión de lanzamiento o una plataforma separada o mediante fuerzas en tierra; estos también tienen que estar relativamente cerca del objetivo (dentro de la línea de visión) durante el lanzamiento.

El buscador láser también permite que la munición alcance objetivos en movimiento, no sólo estáticos, explica The War Zone. Además de estos requisitos, un arma guiada por láser de este tipo tiene el inconveniente de que su uso puede verse dificultado o incluso impedido por el mal tiempo o el uso de oscurecedores en el campo de batalla.

Agregar una función GPS/INS significa que el Paveway IV también se puede usar para apuntar a objetivos estáticos, en cualquier clima, con una precisión muy alta, además de usar el modo de guía láser original cuando corresponda.

Además, si la guía láser no está disponible en la fase terminal o el punto láser está bloqueado, por ejemplo, por nubes, el arma cambiará automáticamente a la guía GPS/INS.

Ideal contra la guerra electrónica de Rusia

Para el caso de que las redes GPS también pueden verse interferidas, el Paveway IV utiliza un GPS/INS anti-interferencias. Esto podría ser de particular relevancia en Ucrania, donde las medidas rusas de guerra electrónica se han utilizado con éxito para interferir con armas asistidas por GPS.

Dos segundos antes del impacto, el Paveway IV confirma que va por el camino correcto y que no se ha atascado. Si no se cumplen esos parámetros, la espoleta del arma no estará armada.

Según los requisitos británicos originales , el arma es capaz de alcanzar un error circular probable (CEP) de 15 metros, en cualquier clima, de día y de noche. El arma también se puede programar con coordenadas del objetivo en el aire antes de su lanzamiento. La espoleta se puede seleccionar para explosión en el aire (a diferentes alturas), detonación al impacto o detonación después del impacto, explican los expertos de The War Zone.

La Royal Air Force (RAF) del Reino Unido considera que el Paveway IV “minimiza significativamente los daños colaterales”, y los requisitos originales estipulaban que no causaría mayores daños a los objetos colaterales que una bomba estándar de 500 libras lanzada con la misma precisión.

Desde entonces, el arma se ha desarrollado aún más con ojivas específicas que ofrecen un nivel aún menor de daño colateral, así como una ojiva penetrante para atacar objetivos endurecidos y enterrados.

El Paveway IV entró en servicio de la RAF en 2008 y se ha integrado en el Harrier GR9 y el Tornado GR4 (ambos ahora retirados), el Typhoon FGR4 y el F-35B , y también armará el próximo dron Protector RG1, una versión del MQ- 9B . El arma ha sido probada en combate en Afganistán, Libia, Irak y Siria, así como más recientemente contra objetivos de la milicia hutí en Yemen .

Hasta donde se sabe, los únicos otros clientes del Paveway IV son Arabia Saudita y Qatar, para armar sus cazas Typhoon.

Para Ucrania, el Paveway IV bien podría ser la primera munición lanzada desde el aire con láser de modo dual y guía GPS/INS.