Rob Jetten, la nueva cara del progresismo neerlandés tras su golpe de autoridad en las elecciones de Países Bajos

Rob Jetten (38 años) se ha convertido en la gran sorpresa de las elecciones en Países Bajos. Aunque su partido, el centrista D66, ha empatado técnicamente con la formación ultraderechista PVV de Geert Wilders -con el 97 del voto escrutado-, los medios locales han encumbrado ya a esta joven figura de la política holandesa por su gran actuación en la noche electoral.

Desde noviembre de 2023, Jetten es el presidente del grupo parlamentario del partido liberal-progresista Demócratas 66 (D66) en el parlamento, cargo que ya había ocupado anteriormente entre 2018 y 2021. Su ascenso, respaldado por una imagen moderna, optimista y europeísta, lo coloca hoy entre los principales aspirantes a convertirse en el próximo primer ministro de los Países Bajos.

Formado en Administración Pública en la Universidad Radboud de Nimega, Jetten inició su carrera profesional en ProRail como asesor y gerente regional de gestión de obras en el noreste del país. Antes de llegar al Parlamento, fue concejal y líder del grupo D66 en el Ayuntamiento de Nimega, además de presidir la organización juvenil del partido, los Jonge Democraten. Su trayectoria refleja una combinación de preparación técnica, convicciones progresistas y habilidad para el consenso político.

Durante su paso por el gabinete del ex primer ministro Mark Rutte (2022-2024), Jetten ejerció como ministro de Clima y Energía, donde impulsó políticas para acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono y fortalecer la independencia energética de los Países Bajos. En entrevistas académicas, Jetten ha destacado que su formación en la administración pública le enseñó "a ver los problemas desde diferentes ángulos y a tomar la perspectiva adecuada en el momento justo".

Aunque en sus inicios fue apodado "Robot Jetten" por su estilo técnico y controlado, el líder liberal ha sabido reinventarse como un político cercano y carismático.Abiertamente gay, Jetten se ha convertido también en un referente de la diversidad y la inclusión dentro de la política neerlandesa. Bajo su liderazgo, D66 ha apostado por mensajes positivos, centrados en la sostenibilidad, la educación, la vivienda y la salud, con lemas como "sí se puede" al más puro estilo optimista de Barack Obama.