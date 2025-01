Rutte defiede aumentar el diálogo con Trump sobre la importancia geoestratégica del Ártico

A pesar de que las tensiones con Donald Trump han ido in crescendo en las últimas semanas, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aboga por dar un voto de confianza al nuevo presidente de Estados Unidos y ha defendido la solidez del vínculo transatlántico.

El político holandés ha asegurado que en el pasado Trump tenía razón al pedir un aumento del gasto en Defensa de los aliados y ha abogado por aumentar el diálogo con la nueva administración americana no sobre “quien controla Groenlandia” sino sobre la importancia geoestratégica del Ártico.

Las palabras de Donald Trump en las que no descartaba una intervención militar en Groenlandia o represalias comerciales si Dinamarca se niega a vender este territorio ha suscitado gran alarma en muchas capitales europeas y numerosas preguntas de los eurodiputados a Rutte sobre cuál sería el papel de la Alianza si se produce un conflicto entre dos socios, algo no previsto en los fundamentos de la organización.

En su primera intervención ante la Eurocámara desde que fue elegido secretario de la Alianza, el político holandés ha evitado este tipo de cábalas y se ha centrado en pedir a los europeos que gasten más en Defensa, pero de manera coordinada con Estados Unidos. Sobre la posibilidad de una política de Defensa autónoma respecto a Washington, Rutte ha asegurado que este tipo de planes son una “ilusión”, ya que obligarían a los europeos a gastar entre el 8 y el 10% de su PIB en Defensa y tardarían entre 15 o 20 años en construir sus propias capacidades nucleares. A esto se une que EEUU supone el 60% de todo el gasto militar de la Alianza mientras que el resto de aliados soportan el 40% restante. “La realidad es que no estamos donde tenemos que estar, todavía no. Nuestra industria sigue siendo demasiado pequeña, está demasiado fragmentada y, para ser sinceros, es demasiado lenta”, había subrayado el ex primer ministro holandés en su intervención inicial, en referencia a las empresas armamentísticas europeas. En su opinión, la cooperación transatlántica “nos hace a todos más fuertes”, en un momento en el que Rusia, China, Corea del Norte e Irán están aumentando su colaboración en este ámbito. “Debemos evitar duplicar las estructuras existentes. No podemos permitirnos perder tiempo y recursos. Pero todos estamos bien situados para complementarnos mutuamente”, ha defendido también para posteriormente pedir a Estados Unidos que abra su mercado de Defensa para que los trámites políticos en la compra de armamento sean menores.

En 2014, los aliados de la OTAN establecieron el objetivo de gastar el 2% del PIB en Defensa en una década. Una meta que cumplen dos tercios de los socios, pero que para Rutte “ no es ni mucho menos suficiente” ya que “Europea no está en guerra, pero tampoco en paz”. Se espera que en la cumbre que este año se celebrará en la Haya se acuerde un nuevo objetivo, si bien el secretario general no ha querido dar números. Polonia, el país que más dinero gasta de todos los aliados incluso por encima de Estados Unidos, apoya la propuesta de Trump de que esta cifra llegue al 5%, lo que supondría un esfuerzo colosal para la gran mayoría de los socios.

Aunque Rutte no ha apoyado de manera explícita esta meta del 5%, si ha recalcado que aumentar el gasto militar “es una inversión en nuestra seguridad y en la seguridad de nuestros hijos y nietos” y ha pedido destinar una “pequeña fracción” del gasto social. “De media, los países europeos gastan fácilmente hasta una cuarta parte de la renta inicial en pensiones, sanidad y sistemas de seguridad social y solo necesitamos una fracción de ese dinero para reforzar mucho más la defensa”, ha asegurado el secretario general.