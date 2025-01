Sánchez arremete contra los "tecnomillonarios" que apoyan a Trump

Cuando aún están recientes las imágenes de Donald Trump acompañado en su investidura de los dueños de Silicon Valley, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez ha arremetido en su discurso en el Foro de Davos contra los denominados “tecnomillonarios” quienes “tienen todo el poder económico y ahora también el poder político”. A los que ha acusado de alentar la polarización y desinformación e incluso de querer acabar con la democracia. Aunque no ha dado nombres, resulta evidente que se refiere al dueño de X y Tesla Elon Musk ( quien también ostenta un cargo en la administración Trump), Mark Zuckerberg (Meta) y Jeff Bezos (Amazon), entre otros.

Ha basado la contundencia de estas acusaciones en la entrevista concedida por el cofundador de Paypal, Peter Thiel en el que éste aseguraba: “hemos dejado de creer que la libertad y la democracia sean compatibles”

Sánchez ha explicado que el nacimiento de las redes sociales supuso una promesa de unir a la gente y fortalecer nuestras democracias, pero que el tiempo ha demostrado como estos augurios se han desvanecido. Para el presidente del Gobierno español, las redes sociales está dañando tanto” la salud mental como las democracias” al simplificar el debate público y con ello contribuir a dividir y polarizar a la sociedad; incrementar el número de noticias falsas y reemplazar los votos por los “me gusta”.

Según el presidente del Gobierno, la redes sociales se han convertido en “invasores dentro del Caballo de Troya” y ha atacado los dueños de las plataformas que no ponen medidas para frenar la desinformación y que están aupando a “partidos antisistema”.

Como solución, Sánchez ha esbozado un plan con varias medidas que presentará a sus homólogos europeos en la próxima cumbre. Entre ellas, terminar con el anonimato en las redes. Según el presidente del Gobierno, aunque los usuarios puedan utilizar un alias en sus interacciones, éste debe corresponder con una identidad digital europea que les permita ser responsables penalmente ante la comisión de un delito. “En nuestros países la gente no pude ir por la calle con una máscara en la cara, con una careta o conducir un coche si no tiene carnet de conducir. No se puede enviar un paquete sin presentar un DNI, una tarjeta de identidad o comprar un arma y estamos permitiendo que la gente en redes sociales haga lo que quiera sin vincular sus perfiles a una identidad real” , ha argumentado.

Además, Sánchez también ha propuesto “abrir la caja negra de los algoritmos”, para que haya salvaguardas a la moderación de los contenidos y la verificación de los datos, así como reforzar las sanciones para los incumplidores. En 2022 entró en vigor una nueva legislación europea que recoge estas demandas y en 2023 se abrió la primera investigación contra X, un expediente que aún no se ha resuelto y que la semana pasado fue ampliado por parte de la Comisión Europea.

Además, Sánchez también ha defendido que los propietarios de las plataformas rindan cuentas, al igual que sucede en otros ámbitos: “El responsable de un restaurante es responsable si intoxica a su clientes, los responsables de las redes sociales tienen que se responsables del hecho de que los algoritmos puedan envenenar a la población”.

“En resumen: hagamos que las redes sean grandes otra vez”, ha concluido, parafraseando el famoso lema de Donald Trump sobre hacer a Estados Unidos grande de nuevo. A pesar de que estas palabras pueden interpretarse como una confrontación con el nuevo presidente de Estados Unidos, Sánchez en una breve intervención posterior ha avalado la estrategia constructiva defendida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen, sobre la relación con Trump.