Sentencian a pena de muerte en China a un exministro de Agricultura por corrupción

El exministro de Agricultura de China, Tang Renjian, ha sido condenado a pena de muerte con suspensión de ejecución tras ser hallado culpable de aceptar sobornos por más de 268 millones de yuanes (aproximadamente 32 millones de euros). La sentencia fue emitida por el tribunal intermedio de Changchun, en la provincia de Jilin.

Según el fallo judicial, los pagos recibidos por Tang causaron "pérdidas particularmente graves a los intereses del Estado y del pueblo". La fiscalía detalló que los sobornos se realizaron en forma de efectivo y bienes, y que el acusado reconoció plenamente sus crímenes.

La condena se enmarca en la campaña anticorrupción impulsada por Xi Jinping, que ha alcanzado a numerosas figuras de alto rango en los sectores político y militar. Esta iniciativa ha sido una constante en la política interna del país durante la última década.

Tang Renjian ocupó anteriormente cargos como gobernador de la provincia de Gansu y vicepresidente de la región autónoma de Guangxi. Su trayectoria lo situó en posiciones clave dentro de la administración pública china.

La sentencia, resultado de una investigación que se extendió por casi veinte años, contempla la posibilidad de conmutación si el condenado mantiene una conducta ejemplar durante el período de suspensión. Esta modalidad de pena capital es legal en China y se aplica en casos considerados de extrema gravedad.

El caso de Tang se suma a otras investigaciones recientes que han involucrado a altos funcionarios, como los exministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe, en el marco de una política de tolerancia cero frente a la corrupción en las instituciones del país.