"Siria es un territorio balcanizado y puede deslizarse hacia una guerra civil entre las distintas facciones"

¿Damasco ha caído como Kabul, sin que el Ejército sirio pusiera resistencia. ¿Era el régimen de Asad un tigre de papel?

Desde hacia ya casi una década que Siria había dejado de existir como Estado-Nación. En la práctica, Asad solo controlaba una porción del gran territorio que conocemos con el nombre de Siria y en el cual habitan un buen numero de grupos enemistados por cuestiones de religión tanto como por cuestiones nacionales. Asad pertenecía a un grupo minoritario, los alauitas, que oprimieron al resto de la población durante más de medio siglo. Nadie lo quería y, por eso, nadie lo ha defendido. Su reducido bastión se había salvado durante la etapa anterior de la guerra civil gracias al apoyo de Irán, Rusia y Hizbulá, pero ahora estos actores están ocupados y desgastados por sus propios problemas. Además, todo ha sido muy rápido, es posible que incluso Turquía y el conjunto de fuerzas que han derrocado a Asad estén sorprendidos de lo que han logrado, puesto que no es la primera vez que lo intentan...

El grupo que ha tomado la capital, Hayat Tahrir as Sham (HTS) había estudiado la reconquista de los talibanes en Afganitán. ¿Impondrán un régimen integrista como el de los talibanes?

Los antecedentes del líder del grupo hacen suponer que nada bueno le puede esperar a la sociedad siria, o lo que queda de esta ya que nos referimos a un territorio balcanizado y tribalizado. Por otra parte, tampoco debe suponerse que HTS logre consolidar su poder... La situación más probable es la de un prolongado y sangriento conflicto civil entre fuerzas rivales, que se hagan fuertes en distintas zonas y establezcan alianzas en medio de un frágil equilibrio. La HTS ni siquiera cuenta con un número suficiente de combatientes o seguidores para controlar todo el territorio y no existe en Siria un aparato estatal desde el cual gobernar... La situación tiene un rostro ya bastante pre-moderno. No cabe esperar nada bueno para los civiles que solo desean vivir una vida en paz...

¿HTS es una escisión de Al Qaeda, pero cuales son las diferencias entre HTS y los talibanes?

La principal diferencia, quizá, es que los talibanes llevaban más tiempo construyendo su fuerza. HTS es un grupo que si bien emerge como el principal ganador en el derrocamiento de Asad, es pequeñoo y deberá navegar en un caos. La presencia de fuerzas de los EE UU y sus aliados en Afganistán habían construido ciertas estructuras civiles y de gobierno... nada de eso hay en Siria

La caída de Asad no se entiende sin las guerras del 7O y la debilidad de Hizbulá. ¿Había previsto Israel este escenario?

Desconozco lo que se discute en reducidos círculos de inteligencia militar. Es de suponer que hayan considerado este escenario porque disponen de información desde dentro y de imágenes satelitales. Pero también cabe suponer que nadie haya imaginado tal veloz desenlace. La ayuda militar de Turquía, gran jugador en esta cuestión, y la medida de esta, ha de ser conocida al detalle por la inteligencia de Israel, EE UU y otros países. Pero en la guerra, el azar es un factor a tener en cuenta. Sin dudas los golpes que ha recibido Hizbulá han alentado a sus rivales y estas consideraciones son parte del cálculo israelí pero la exactitud de lo que suceda luego es ante todo un interrogante.

Israel ha tomado posiciones en los montes del Golán, ¿busca blindarse ante un Estado integrista?

Si bien seria deseable desde el punto de vista israelí que no surja un régimen integrista en Siria, Israel no está en condiciones de condicionar el futuro sirio. Lo más probable es que se prolongue su guerra civil, en un contexto en el cual el repliegue de Rusia e Irán, así como la retirada de Hizbulá, hagan que sea más fácil (para Israel) atacar los eventuales cargamentos de armas que intenten enviar desde Irán hacia territorio de Líbano.

¿Está dibujándose un nuevo Oriente Medio?

Hablar de un nuevo Oriente Medio tiene una connotación positiva y no sabemos si lo que está sucediendo conduce a eso. Sin embargo, no caben dudas de que estamos ante un escenario completamente nuevo y que todo está aun en desarrollo. Al hablar de Oriente Medio, y de lo que acaba de suceder en Siria, es necesario desviar la mirada hacia Yemen. Es quizá el momento de que los distintos actores interesados unan fuerzas contra los rebeldes hutíes que responden a Irán.

Para entender el derrocamiento de la dinastía Asad es importante el rol de Rusia y su desgaste en Ucrania...

El desgaste ruso es un factor importante. Resta conocer los detalles de como se han desencadenado los hechos, pero el papel de Erdogan es fundamental para comprenderlos. No ha dudado en hacer declaraciones públicas y asumir responsabilidades. El timing parece sonreírle en un momento en el que Trump no ha asumido todavía su presidencia, Turquía aparece empujando a Rusia e Irán y reclamando mayor influencia en la región. Cabe recordar que Turquía es miembro de la OTAN, lo que la hace un actor mas predecible y confiable (aunque no por eso necesariamente deseable en un proceso de estabilización). A este respecto, es la población kurda la que esta saliendo perjudicada. Erdogan es un maestro de la política internacional y es un rival regional de Irán. Sin dudas su respaldo al eje suní-islamista en Oriente medio le dará más relevancia en la OTAN, la UE o con EEUU. Pero todo está aun en desarrollo y debemos esperar a ver que sucede realmente