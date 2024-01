Surrealista "crisis diplomática" entre EE.UU. y Reino Unido por la receta del té: ¿con sal o sin sal?

"Un importante comunicado sobre la última controversia en torno al té". Con esta flemática solemnidad (propia del momento y del lugar -el mismísimo Londres-) ha irrumpido la embajada estadounidense en Reino Unido en un pulso diplomático entre ambos países que amenaza con dar mucho juego. El tema es especialmente sensible para los británicos: ¿hay que echar un poquito de sal al té?

Para los británicos, la polémica es algo así como, para los españoles, el intento de echar chorizo a la paella, o para los italianos el debate de si la pizza admite o no trozos de piña. El fuego lo ha iniciado una profesora de química estadounidense, Michelle Francl, que ha elaborado "la receta para la taza de té perfecta", según la ciencia. El problema es que incluía una pizquita de sal para reducir el amargor que proviene del té negro.

La investigadora da más consejos sobre este "té perfecto" en su nuevo libro titulado "Steeped: The Chemistry of Tea", que incluyen también agregar un chorrito de limón para eliminar cualquier "espuma" que pueda aparecer en la superficie de la bebida. "Crecí en el Medio Oeste americano, que es un país muy consumidor de café, pero el té siempre ha sido mi bebida preferida y he invertido mucho tiempo en estudiarlo", se defiende Francl en una entrevista en la prensa inglesa.

Como era de esperar, semejante incursión en la bebida más querida por los británicos ha encrespado los ánimos en Reino Unido, que lo han visto como una invasión intolerable en sus costumbres. Para terciar en la polémica, la embajada americana en Reino Unido ha decidido tirar de ironía y subir a la red social X un inusual comunicado.

"Las informaciones aparecidas hoy en los medios sobre la "receta perfecta" del té de una profesora estadounidense ha puesto en problemas nuestro vínculo especial con el Reino Unido", reza el comunicado oficial. "El té es el elixir de la camaradería, un vínculo sagrado que une a nuestras naciones -prosigue-. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras una propuesta tan escandalosa amenaza los cimientos mismos de nuestra Relación Especial”.

“Por ello, queremos garantizar a la buena gente del Reino Unido que la idea impensable de añadir sal a la bebida nacional británica no es una política oficial de Estados Unidos. Y nunca lo será”, prosigue la nota oficial, que concluye: “Unámonos en nuestra profunda solidaridad y mostremos al mundo que cuando se trata de té, somos uno”.

Londres responde: el té se hace en una tetera, no en el microondas

Y un último comentario para poner paz (o para prolongar aún poco más la crisis diplomática: "La embajada de Estados Unidos seguirá preparando té de la manera adecuada: en el microondas".

El post de la embajada ha generado más de mil comentarios, entre ellos el de la propia Oficina del Gabinete del Reino Unido, que ofrece una de cal y otra de arena a sus colegas: “En respuesta a la declaración emitida por la Embajada de los Estados Unidos en el Reino Unido: Apreciamos nuestra relación especial, sin embargo, debemos estar totalmente en desacuerdo... El té sólo se puede preparar usando una tetera".